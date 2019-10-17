Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Корпорации МСП оценил МЧС за низкую долю внеплановых проверок бизнеса

Общая доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса в России по всем ведомствам снизилась до 80%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Структуры МЧС выгодно отличаются низкой долей внеплановых проверок предпринимателей по сравнению с другими надзорными органами. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман на учебно-методическом сборе для руководителей МЧС в рамках запуска "зеркального реестра" проверок бизнеса.

В целом по всем ведомствам доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса снизилась с 96% в 2018 году до 80% на сегодняшний день, отметил Браверман.

"По МЧС другая статистика: доля внеплановых проверок - 61%, - сказал он. - [в этом плане] МЧС выглядит хорошо по сравнению с остальными контрольно-надзорными органами".

Глава Корпорации МСП рассказал руководителям МЧС о новом онлайн-сервисе для предпринимателей - "зеркальном реестре", который позволяет бизнесу сообщать о нарушениях, допущенных ревизорами в ходе проверок, в Генпрокуратуру и центральные аппараты контрольно-надзорных органов.

Реестр запущен на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Корпорация МСП и РЭЦ оказали поддержку малым экспортерам на 4,2 млрд рублей с начала года
В РЭЦ планируют, что к 2021 году финансовая поддержка малых и средних экспортеров увеличится более чем в шесть раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС