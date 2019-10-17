Глава Корпорации МСП оценил МЧС за низкую долю внеплановых проверок бизнеса

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Структуры МЧС выгодно отличаются низкой долей внеплановых проверок предпринимателей по сравнению с другими надзорными органами. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман на учебно-методическом сборе для руководителей МЧС в рамках запуска "зеркального реестра" проверок бизнеса.

В целом по всем ведомствам доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса снизилась с 96% в 2018 году до 80% на сегодняшний день, отметил Браверман.

"По МЧС другая статистика: доля внеплановых проверок - 61%, - сказал он. - [в этом плане] МЧС выглядит хорошо по сравнению с остальными контрольно-надзорными органами".

Глава Корпорации МСП рассказал руководителям МЧС о новом онлайн-сервисе для предпринимателей - "зеркальном реестре", который позволяет бизнесу сообщать о нарушениях, допущенных ревизорами в ходе проверок, в Генпрокуратуру и центральные аппараты контрольно-надзорных органов.

Реестр запущен на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина.