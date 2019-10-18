Эксперты: для поддержки малых экспортеров надо ослабить контроль и отказаться от НДС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Доля малых и средних предприятий (МСП) в несырьевом неэнергетическом экспорте России к сентябрю 2019 года составила около 8,5%, а к 2024 году, согласно национальному проекту по поддержке МСП, должна увеличиться до не менее 10% при почти двукратном росте общего несырьевого экспорта. По мнению опрошенных ТАСС экспертов и предпринимателей, для реализации амбициозных планов властей для малых экспортеров нужно значительно сократить отчетность и ослабить регулирование, среди предложений - отказаться от взимания НДС и разрешить поставлять за рубеж пробные образцы продукции по упрощенной таможенной процедуре.

Рост с опережением

В соответствии с нацпроектом "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", доля МСП в несырьевом экспорте за шесть лет к 2024 году должна достигнуть не менее 10%, а общий несырьевой экспорт страны должен вырасти со $135 млрд до $250 млрд, за это время появятся 42 тыс. новых экспортеров из числа МСП.

"Доля МСП сейчас в [несырьевом] экспорте порядка 8,5%, другое дело, что к 2024 году 10% должно быть от другой цифры (увеличенного почти в два раза общего экспорта - прим. ТАСС). Это означает, что МСП должны нарастить денежный объем экспорта примерно в два раза, чуть менее. Потенциал, прежде всего, в расширении числа экспортеров", - рассказал гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, дочерняя структура ВЭБ.РФ) Андрей Слепнев. Он отметил, что многие предприятия пока еще "не рассматривают себя как игроки глобального рынка или, по крайней мере, рынка СНГ, хотя имеют для этого все необходимые возможности". В частности, Слепнев указал на преимущества, которые открывают перед предпринимателями электронная торговля и участие в бизнес-миссиях.

Сегодня около 72% клиентов группы РЭЦ, которая включает Росэксимбанк и экспортное страховое агентство ЭКСАР, являются МСП. В целом поддержка РЭЦ в 2018 году охватила более 7 тысяч МСП. Центр оказывает экспортерам информационную, юридическую и кредитно-гарантийную поддержку, страхует внешнеторговые сделки, помогает в поиске иностранных партнеров, содействует участию в международных тендерах. Экспортер может получить страховку на случай отсрочки платежа и разнообразное финансирование - кредиты на исполнение экспортных контрактов, финансирование задолженности иностранного покупателя. Также РЭЦ может выдать кредит зарубежному контрагенту российского предприятия или его банку. Программы акселерационной поддержки РЭЦ предусматривают полный цикл сопровождения экспортной деятельности бизнеса на всех стадиях, начиная с обучения и заканчивая заключением контракта.

Меньше документов, больше льгот

Деловые объединения и бизнес в целом позитивно оценивают перспективы развития экспортной деятельности российских МСП. Сопредседатель бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян считает, что план развития экспорта, утвержденный в нацпроектах МСП и "Международная кооперация и экспорт", включает большинство предложений бизнес-сообщества и поможет обеспечить рост торговой экспансии на внешние рынки. "Главное, чтобы теперь в течение нескольких лет реализации этих проектов все было сделано", - указывает он. Эксперт полагает, что сейчас необходимо сделать упор на упрощении отчетности для малого и среднего бизнеса. "Крупным экспортерам не нужно собирать много документов - они традиционные поставщики, их налоговая и таможенная службы знают прекрасно, и у них отдельных режим. А всем остальным предприятиям приходится доказывать, что их экспорт абсолютно законный. Малый и средней бизнес, как раз в большей степени, чем крупный, страдает от этих [избыточных] документов, потому что [у малых предприятий] и людей нет, чтобы правильно их заполнять", - отмечает Данилов-Данильян. Он оптимистичен относительно развития экспорта МСП, но оговорился, что благодаря борьбе налоговой службы с искусственным дроблением бизнеса и в связи с объединением части малых предприятий в более крупные статистические показатели могут выглядеть не столь оптимистично, хотя де-факто ситуация будет улучшаться. "Статистика по малому и среднему бизнесу может быть ухудшена, зато в целом общая ситуация оздоровится. Поэтому здесь нельзя чисто механически оценивать", - поясняет он.

Вице-президент делового объединения "Опора России" Николай Дунаев предлагает запустить упрощенный таможенный режим для возможности отправки зарубежному покупателю образцов продукции. "С чем нужно в ближайшее время разобраться в обязательном порядке - это ввести отдельный таможенный режим для обмена образцами, потому что, чтобы чем-то торговать, надо предварительно отправить и показать своему партнеру в США, во Франции. Сейчас же для этого предусмотрена полная таможенная процедура", - говорит он. Кроме того, Дунаев считает, что вместо практики возмещения НДС экспортерам следует полностью освободить их уплаты этого налога. "Нужно ввести полностью безэндээсный режим для экспорта. Зачем вообще его взимать - администрировать, учитывать, собирать кучу бумажек, проверять, а потом возвращать? - уверен он. - Мы вот этой системой НДС блокируем развитие экспортной торговли". "Опора России" подготовила соответствующие предложения и направила их в профильные ведомства, отметил Дунаев.

Ослабить надзор

По мнению владельца петербургского агропромышленного комплекса "Восход" Сергея Бацева, малые предприятия-экспортеры нуждаются в ослаблении регулирования со стороны таможенной службы и других контролирующих органов, кроме того, полезными будут налоговые и финансовые преференции. "Необходимо ослабить административное давление и слишком пристальное внимание контролирующих органов к среднему и малому бизнесу при экспорте товаров, а также создать преференции экспортерам в виде налоговых льгот и дотаций в зависимости от количества вывезенного за рубеж товара", - предлагает Бацев. Предприниматель также указывает на необходимость долгосрочных дешевых кредитов для экспортеров и хотел бы упрощения оформления поставок товаров по железной дороге, в частности в страны Азии.

Основатель кондитерской фабрики "Ванюшкины сладости" в Пензенской области Николай Кузяков для развития экспорта малого и среднего бизнеса считает важным при разработке мер господдержки "делать больший упор на специализации регионов". "Допустим, у нас в регионе сильно развита кондитерская отрасль и мебельное производство, и многие программы [поддержки экспорта], которые разрабатываются, не совсем нужны", - полагает предприниматель. Сейчас РЭЦ внедряет в субъектах региональный экспортный стандарт, который как раз предусматривает комплексное развитие поддержки экспорта с учетом региональной специфики.

Кузяков также предлагает модернизировать систему зарубежных торговых представительств и дополнительно создать специализированные отраслевые бюро. По его словам, такие зарубежные бюро мог бы открыть сам бизнес при организационной поддержке государства. Кроме того, предприниматель предлагает дополнительно расширить участие бизнеса в зарубежных выставках, при этом сократить бизнес-миссии, поскольку считает их недостаточно эффективными. Из действующих мер поддержки экспортеров Кузяков называет существенным подспорьем МСП услугу по переводу документации на иностранный язык и компенсацию затрат на сертификацию продукции.

Совладелец компании по производству навесных фасадных систем Zias Николай Булгаков подчеркивает, что для успеха предприятия на внешних рынках важно, чтобы оно само по себе было экономически устойчивым. Он уверен, что сейчас все активные бизнесы стремятся экспортировать свою продукцию или изучают такую возможность.

По его мнению, существующие предложения властей в плане поддержки экспорта оптимальны, однако из-за ограниченности средств не все предприятия могут рассчитывать на помощь. "Например, когда речь идет о возмещении затрат на сертификацию продукции за рубежом. На это выделяется какой-то определенный бюджет, и когда он заканчивается в июле или мае, те, кто подает заявку во второй половине года, не могут рассчитывать на какую-то поддержку", - говорит он. Булгаков рассчитывает, что ситуация будет улучшаться, и по мере развертывания национальных проектов поддержка бизнеса со стороны государства будет увеличиваться. "В целом тренд положительный. Возможно, через какое-то время мы придем к тому, что это (система поддержки - прим. ТАСС) будет работать более эффективно, и больше наших будут становиться экспортерами", - резюмирует он.