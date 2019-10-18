Титов предложил ввести налоговую амнистию для малого бизнеса с 2020 года

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Налоговая амнистия для малого бизнеса может быть введена с начала 2020 года, чтобы "закрыть страницу" теневой экономики. Такое предложение выдвинул в пятницу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на форуме "Дело за малым" в Краснодаре.
"Все мы понимаем, что много у нас операций подпольных, не все мы показываем налоговой инспекции, налоговой службе. Если нам дадут новые условия, новые налоги, новые возможности получения кредитов, то надо закрыть старую страницу. Поэтому, что мы предлагаем, и это, наверное, самое важное: налоговая амнистия для всех ИП и малых предприятий с 1 января следующего года", - сказал Титов.
Он отметил, что порядка 20 млн предпринимателей задействованы в той иной форме в теневой экономике. По его словам, у России большой потенциал человеческого капитала, при этом нерешенными остаются вопросы доступности кредитов, наличия административных барьеров, вопрос льготного доступа к рабочему месту. Так, за прошлый год число предпринимателей снизилось на 3,8%. По последним опросам академии народного хозяйства, 60% молодых людей заявили, что не хотят идти в бизнес.
"На первом месте среди всех приоритетов стоит так называемая экономика простых вещей. Сейчас для малого бизнеса готовим предложения. Знаете, что обсуждаем? Предоставить гарантию МСП банкам на 75% от объемов кредитования", - добавил Титов.
Бизнес-форум "Дело за малым", участниками которого стали более 27 тыс. человек из 68 регионов России и пяти стран мира, начался в Краснодаре в пятницу, он будет проходить в течение двух дней, темой этого года стал человеческий капитал. Главной интригой мероприятия станет телемост с главой SpaceX, американским миллиардером Илоном Маском - он пройдет 18 октября в 21:30 мск.