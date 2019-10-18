По видеосвязи с Илоном Маском пообщались более 2 тыс. участников форума в Краснодаре

Участники форума в Краснодаре около часа ждали телемоста, сомневались, что миллиардер выйдет на связь. Маск появился на экране около 22:05 мск и общался с участниками форума почти 17 минут. Он ответил на вопрос, есть ли в его команде выходцы из России, похвалил российское образование и отметил, что готов подумать о создании в России одной из своих фабрик. Миллиардер отметил, что бизнес ради бизнеса не имеет смысла, результат работы должен цениться людьми.

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек смогли принять участие в телемосте с главой SpaceX, американским миллиардером Илоном Маском, который состоялся в рамках открывшегося в пятницу в Краснодаре бизнес-форума "Дело за малым", сообщил ТАСС руководитель Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров.

"Зал рассчитан на 1,6 тыс. человек, но он был переполнен. Думаю, что было около 2,2 тыс. человек", - сказал Майоров.

Он отметил, что телемост был организован, чтобы мотивировать представителей российского малого и среднего бизнеса. "Наша цель была показать всем участникам форума, что все возможно, и даже Илон Маск на региональном форуме", - отметил Майоров.

Участие в форуме Илона Маска было главной интригой бизнес-события, которую представители оргкомитета сохраняли буквально до последнего. Несколько недель назад возле его офиса в Калифорнии кубанские бизнесмены разместили рекламный баннер с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей социальной сети Twitter, подтвердил, что обратил внимание на данный рекламный щит. Лишь 16 октября стало известно, что Маск примет участие в форуме по видеоконференцсвязи.

Форум "Дело за малым" проходит 18-19 октября в Краснодаре. В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.