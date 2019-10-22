Власти Москвы: объем закупок на портале поставщиков в 2019 году вырастет почти вдвое

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объем закупок на столичном портале поставщиков по итогам 2019 года достигнет 45 млрд рублей, что почти в два раза больше показателей прошлого года. Об этом сообщил во вторник на конференции "Конкуренция: рынки, цифры, люди" в рамках Дней московской конкуренции заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"За прошлый год мы через портал поставщиков пропустили заказов на сумму более 25 млрд рублей, имеются в виду все регионы, которые подключились к порталу. В этом году эта цифра будет порядка 45 млрд", - сообщил Ефимов.

Он отметил, что, если посмотреть Единую информационную систему госзакупок, то в ней постоянно торгуются, имея более двух-трех контрактов, чуть более 50 тыс. поставщиков. "У нас, соответственно, торгуются более 100 тыс. поставщиков. Причем большинство из них - это субъекты малого и среднего предпринимательства. Насколько я знаю, жалоб в ФАС нет", - отметил Ефимов.

Как уточнили в пресс-службе столичного Комплекса экономической политики, в 2019 году объем закупок у малого бизнеса в Москве превысит 350 млрд рублей. Это фактически треть проводимых в городе процедур. Отмечается, что эффекты от такого решения - пять и более участников на лот, это позволяет добиться экономии при проведении аукционов на уровне 12%.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, сегодня 90% зарегистрированных на портале поставщиков - субъекты малого предпринимательства.

Портал поставщиков Москвы создан в 2013 году для проведения закупок малого объема (до 300 тыс. рублей, а для образовательных, социальных, спортивных и культурных учреждений - до 600 тыс. рублей). Помимо Москвы, заказы на площадке размещают государственные структуры из 33 регионов. Сегодня на портале зарегистрированы поставщики из большинства регионов России (163,8 тыс. предпринимателей) и более тысячи иностранных компаний. Работает англоязычная версия ресурса.