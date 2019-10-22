Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы рассказали, что треть закупок в столице приходится на малые предприятия

В денежном эквиваленте их объем превысит 350 млрд рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Треть от общего объема закупок в Москве приходится на малые предприятия, по итогам 2019 года ожидается, что в денежном эквиваленте этот показатель превысит 350 млрд рублей, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Уже сейчас значительная часть столичных закупок передана на исполнение малому бизнесу, и в денежном эквиваленте к концу года их объем превысит 350 млрд рублей. Это фактически треть проводимых в городе процедур. Эффекты от такого решения также наблюдаются сразу: высокий уровень конкуренции - пять и более участников на лот - позволяет добиться экономии при проведении аукционов на уровне 12%", - сказал он на конференции в рамках Дней московской конкуренции.

Заместитель мэра отметил, что на этапе подготовки процедур проводится большая работа: экспертиза цен, межведомственное согласование обоснованности закупок. Все это, по его словам, повышает общую эффективность закупочного цикла до 150-200 млрд рублей ежегодно.

Дни московской конкуренции проходят в столице впервые, цель проекта - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации экономики. Мероприятия проекта будут проходить до конца года. Организатор - Департамент Москвы по конкурентной политике.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Москвы: объем закупок на портале поставщиков в 2019 году вырастет почти вдвое
По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, объем закупок может достичь 45 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС