Власти Москвы рассказали, что треть закупок в столице приходится на малые предприятия

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Треть от общего объема закупок в Москве приходится на малые предприятия, по итогам 2019 года ожидается, что в денежном эквиваленте этот показатель превысит 350 млрд рублей, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Уже сейчас значительная часть столичных закупок передана на исполнение малому бизнесу, и в денежном эквиваленте к концу года их объем превысит 350 млрд рублей. Это фактически треть проводимых в городе процедур. Эффекты от такого решения также наблюдаются сразу: высокий уровень конкуренции - пять и более участников на лот - позволяет добиться экономии при проведении аукционов на уровне 12%", - сказал он на конференции в рамках Дней московской конкуренции.

Заместитель мэра отметил, что на этапе подготовки процедур проводится большая работа: экспертиза цен, межведомственное согласование обоснованности закупок. Все это, по его словам, повышает общую эффективность закупочного цикла до 150-200 млрд рублей ежегодно.

Дни московской конкуренции проходят в столице впервые, цель проекта - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации экономики. Мероприятия проекта будут проходить до конца года. Организатор - Департамент Москвы по конкурентной политике.