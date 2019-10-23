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Подмосковные соцпредприниматели получат субсидии на 100 млн рублей

Наибольшую поддержку окажут предпринимателям, которые открывают в регионе частные ясли

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Предприниматели социальной сферы в Московской области получат финансовую поддержку на частичную компенсацию затрат в размере 100 млн рублей. Наибольшее количество субсидий будет предоставлено предпринимателям, которые открывают в регионе частные ясли, сообщила в среду пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Конкурсная комиссия по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, подвела итоги конкурсного отбора заявок в 2019 году. Согласно решению комиссии, финансовая поддержка будет перечислена 96 представителям малого и среднего бизнеса на общую сумму 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

"В ходе проверки заявок комиссия проводила рейтингование, особое внимание было уделено открытию частных ясельных групп. 65 из 96 получателей финансовой поддержки - это представители бизнеса, которые оказывают образовательные услуги для подмосковных семей с самыми маленькими детьми", - приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова. По его словам, наибольшее количество получателей субсидий проживает в Красногорске, Мытищах и Химках.

Поддержка оказывается в рамках региональной программы "Предпринимательство Подмосковья". Частичную компенсацию затрат могут получить представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Подмосковье по таким направлениям, как социальное обслуживание населения, реабилитация инвалидов, создание и развитие детских центров и прочее.

В ведомстве добавили, что предприниматели могут компенсировать до 85% затрат на аренду помещений, коммунальные услуги, ремонт помещений, а также обучение и повышение квалификации работников.

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