Эксперт: нацпроект по поддержке МСП усилит позиции России в рейтинге Doing Business

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса позволит улучшить положение страны в рейтинге Doing Business. Такое мнение выразила ТАСС директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Милена Арсланова.

В рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, Россия поднялась с 31-го на 28-е место среди 190 стран. По мнению Арслановой, усилить позиции России помог план трансформации делового климата (ТДК), который является частью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Очень важно продолжить работу с экспертами Всемирного банка, еще не все наши реформы, особенно в сфере таможенного регулирования, учтены. Есть еще задел в налогах и стройке. У ТДК - большой потенциал, который позволит работать над более высоким местом в рейтинге", - сказала Арсланова.

Правительство РФ 17 января 2019 года утвердило план трансформации делового климата. План предполагает улучшение инвестиционного климата по 12 направлениям, включая таможенное администрирование, международную торговлю и экспорт, доступ субъектов МСП к закупкам, человеческий капитал и производительность труда, а также налоговое администрирование и контрольно-надзорную деятельность.