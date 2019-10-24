Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Титов предложил налоговую амнистию для ИП и малых компаний в связи с 75-летием Победы

Кроме того, он предложил не привлекать бизнесменов к ответственности по нарушениям, которые были совершены до 9 мая 2020 года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить уголовные и административные дела и приговоры по налоговым статьям в отношении индивидуальных предпринимателей и малых компаний, а также не привлекать бизнесменов к ответственности по нарушениям, которые были совершены до 9 мая 2020 года и могут быть выявлены в дальнейшем.

"Амнистия делается на определенную дату. Если мы привяжем ее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, то это будет 9 мая 2020 года. И все преступления, которые выявлены - по ним идут уголовные или административные дела, есть приговоры, - должны быть аннулированы, а уголовные дела прекращены. Одновременно дела уголовного или административного характера по налоговым статьям, которые случились до 9 мая 2020 года, не могут быть возбуждены", - сказал Титов ТАСС.

Он отметил, что в течение одного-двух дней направит предложения в Госдуму. По словам бизнес-омбудсмена, в части уголовной ответственности для амнистии требуется постановление Госдумы, административной - внесение изменений в гражданское законодательство.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
Реклама на ТАСС
Титов предложил задействовать осужденных для инновационных разработок
Также он предложил создать льготы по срокам содержания осужденных, занятых на технологических производствах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС