Титов предложил налоговую амнистию для ИП и малых компаний в связи с 75-летием Победы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить уголовные и административные дела и приговоры по налоговым статьям в отношении индивидуальных предпринимателей и малых компаний, а также не привлекать бизнесменов к ответственности по нарушениям, которые были совершены до 9 мая 2020 года и могут быть выявлены в дальнейшем.

"Амнистия делается на определенную дату. Если мы привяжем ее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, то это будет 9 мая 2020 года. И все преступления, которые выявлены - по ним идут уголовные или административные дела, есть приговоры, - должны быть аннулированы, а уголовные дела прекращены. Одновременно дела уголовного или административного характера по налоговым статьям, которые случились до 9 мая 2020 года, не могут быть возбуждены", - сказал Титов ТАСС.

Он отметил, что в течение одного-двух дней направит предложения в Госдуму. По словам бизнес-омбудсмена, в части уголовной ответственности для амнистии требуется постановление Госдумы, административной - внесение изменений в гражданское законодательство.