Заказчики впервые смогут финансово помогать поставщикам из малого бизнеса

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Крупнейшие компании из числа заказчиков впервые по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получили возможность оказывать своим поставщикам из малого и среднего бизнеса финансовую, правовую и информационную поддержку, сообщили в четверг ТАСС в Корпорации МСП.

Такая помощь предпринимателям будет оказываться в рамках закупок по ФЗ-223 - закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

"По инициативе Корпорации МСП в рамках нацпроекта [МСП] крупнейшим заказчикам предлагается предоставить право оказывать финансовую, правовую и информационную поддержку. Например, в рамках финансовой поддержки это могут быть гарантии и поручительства", - сказали в Корпорации.

Собеседник агентства уточнил, что поддержка будет реализована по нацпроекту МСП. "При этом форма такой программы поддержки, а также требования к предпринимателям и порядок их отбора в целях участия будут определены правительством РФ", - пояснили в Корпорации.

Контроль за новым видом поддержки будет осуществлять Корпорация МСП, которая будет вести реестр таких программ развития, а также проводить мониторинг их реализации.

"Инициатива подержана такими крупнейшими заказчиками, как Росатом, РЖД, Ростех, "Аэрофлот" и другие", - сказал представитель Корпорации.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Одна из главных задач национального проекта - увеличение объема закупок у субъектов МСП до 5 трлн рублей к 2024 году. Сегодня объем закупок у малого бизнеса со стороны крупнейших заказчиков достигает 2,52 трлн рублей.