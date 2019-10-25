Как создать клюшки, чтобы ими играл президент России

Хоккеисты Данис Зарипов и Иван Савин знакомы с семи лет, играли вместе в молодежной команде, а позже соперничали друг с другом в разных командах профессиональной лиги. Из-за травмы Иван в 2009 году переквалифицировался в бизнесмена, а Данис продолжил хоккейную карьеру. Однако спустя некоторое время их объединила идея отвоевать отечественный рынок спортивного инвентаря, который был представлен одним импортом, начав с производства клюшек.

В 2015 году они учредили компанию "ЗаряД", разместив производство на Территории опережающего развития в Набережных Челнах (Татарстан). Стартовые инвестиции в проект составили 150 млн рублей, куда вошли кредитные средства и личные сбережения Зарипова. На них была организована линия для изготовления клюшек, закуплено оборудование и материалы, наняты мировые специалисты – производственники и технологи. В августе 2016 года состоялось официальное открытие завода.

Клюшки начали производить разных видов по запатентованной технологии из углеводородного волокна, что позволяет сконструировать изделие так, чтобы оно было легким, прочным и удобным. Предусмотрели снаряды для мужчин и женщин, для юниоров, профессионалов и любителей. Выбор игрового инструмента можно сделать в зависимости от того, правый у хоккеиста обхват или левый, в каком амплуа он играет – на позиции защиты или нападения. Клюшки спроектированы для точного длинного паса, максимального контроля шайбы и атакующей комбинационной игры, которая характерна для российского хоккея.

Одним из главных отличий от западных аналогов является невысокая стоимость изделия. Самая дорогая клюшка, изготавливаемая на предприятии, обойдется в 9,7 тыс. рублей, тогда как у конкурентов аналогичную по техническим параметрам можно приобрести почти в два раза дороже - за 18 тыс. рублей. Помимо технических и ценовых характеристик, в компании тщательно продумали дизайн. Например, некоторые партии отличаются названиями, почерпнутыми из оборонной промышленности – "для устрашения противника в хоккейной войне". Это "АК-47", "Катюша", "С-400".

За два года работы компания нарастила мощность и сейчас производит до 100 тыс. клюшек в год. Также растет оборот – 2018 год закончился для нее с приростом на 26% по этому показателю. Таким образом, "ЗаряД" преодолел порог микропредприятия, выйдя в категорию малого бизнеса.

Помимо хоккеистов, внимание на продукт обратили и первые лица государства. Так, президент России Владимир Путин играет отечественной клюшкой в матчах Ночной хоккейной лиги. Благодаря успешному развитию в дальнейших планах компании - импортозаместить весь инвентарь для игры в хоккей, что планируется сделать в течение нескольких ближайших лет.