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Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юрлиц

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Кремль разберется со статистикой активности субъектов малого и среднего бизнеса в стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные о том, что многие компании в этом секторе были вынуждены закрыться из-за изменения требований к их деятельности.

"Мы попробуем разобраться с этим", - сказал представитель Кремля.

Газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщила, что из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Среди негативных факторов собеседники издания назвали повышение НДС, окончание действия пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков ряда налогов и внедрение контрольно-кассовой техники.

"Наоборот, мы видим достаточно позитивную информацию из нашей корпорации МСП - у них, например, цифры очень позитивные в плане активности малого и среднего бизнеса", - сказал, комментируя эти данные, Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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