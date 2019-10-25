Банк Дом.РФ снизил до 7,5% ставку для застройщиков малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Банк Дом.РФ снизил до 7,5% базовую ставку по проектному финансированию с использованием счетов эскроу для застройщиков, относящихся к малому и среднему бизнесу по программе Минэкономразвития России, сообщила в пятницу пресс-служба Банка Дом.РФ. До этого снижения по программе льготного кредитования малые и средние предприятия могли получить в уполномоченных банках кредит по ставке не выше 8,5% годовых.

"Банк Дом.РФ снижает до 7,5% годовых базовую ставку по проектному финансированию застройщиков - представителей малого и среднего предпринимательства в рамках программы Минэкономразвития России. По мере наполнения счетов эскроу ставка проектного финансирования в Банке Дом.РФ может дополнительно снижаться - вплоть до 0,01%. По программе застройщики могут оформить кредит на строительство многоквартирного дома на сумму до 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель председателя правления Банка Дом.РФ Кирилл Гришанов, которого цитирует пресс-служба, льготные условия от банка по программе Минэкономразвития будут востребованы застройщиками, реализующими проекты доступного жилья, и позволят поддержать региональный рынок строительства.

По мнению руководителя департамента финансовых рейтингов НРА Карины Артемьевой, учитывая предполагаемый программой лимит кредитования в 2 млрд рублей, программа льготного кредитования в первую очередь будет интересна компаниям среднего бизнеса в регионах, где оговариваемая сумма является достаточной для реализации проектов жилищного строительства. "Таким образом, не только крупные строительные компании федерального уровня могут работать в новой логике проектного финансирования с эскроу-счетами, но и застройщики сегмента МСБ в регионах получат возможность наращивать объемы жилищного строительства", - пояснила ТАСС эксперт.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.