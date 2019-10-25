МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. МСП Банк готов к расширению кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с учетом пятничного снижения Центробанком ключевой ставки с 7% до 6,5%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансовой организации.

"Мы готовы к дальнейшему развитию и расширению кредитования субъектов МСП по ставкам, находящимся на нижней границе рынка, в рамках государственных программ с учетом дальнейшего снижения уровня ключевой ставки Банка России", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что снижение ключевой ставки является позитивным решением, которое благоприятно отразится на снижении банками процентной ставки по кредитам, в том числе для субъектов МСП.

В октябре банк по программе кредитования малого и среднего бизнеса установил ставку 7,75% годовых для предпринимателей, ведущих деятельность в приоритетных нишах банка, - это резиденты Дальнего Востока, Северного Кавказа и моногородов, высокотехнологичные стартапы, сельскохозяйственные кооперативы, спортивный и семейный бизнес, предприниматели старше 45 лет и женщины-предприниматели. Для малого бизнеса ставка кредита на инвестиционные цели составляет 8%, ставка займа на оборотные цели - 8,25%. Средний бизнес может получить заем как на инвестиционные, так и на оборотные цели под 8%.

Программа кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше 8,5% годовых запущена в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для предпринимателей получить в уполномоченных банках льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели до 2 млрд рублей до 10 лет.