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Проект ВКонтакте #яделаюбизнес

Предприниматели получат гранты на 6,5 млн рублей от банка "Открытие" и ВКонтакте

Для участия в программе необходимо подать заявку до 22 ноября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/.  Платформа "ВКонтакте для бизнеса" и банк "Открытие" запускают грантовую программу #Яделаюбизнес для предпринимателей, призовой фонд которой составит 6,5 млн рублей. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-служба социальной сети ВКонтакте.

"Предпринимателям нужно будет пройти обучение и подготовить стратегию развития бизнеса, а также делиться новыми знаниями в формате блогов. Лучшие участники и победители конкурса блогов разделят призовой фонд, который превышает 6,5 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Образовательная программа #Яделаюбизнес будет состоять из четырех потоков: предприниматели из городов с населением менее 500 тыс. человек, новые бизнесы и самозанятые, мужчины-предприниматели и предпринимательницы. Победители каждого потока получат по 350 тыс. рублей на продвижение ВКонтакте и по 100 тыс. рублей на решение любых задач своего бизнеса, еще четыре призера - финансовую поддержку в продвижении в соцсети.

Участникам программы предстоит вести блоги о своем бизнесе на страницах ВКонтакте. Автор лучшего блога получит 1 млн рублей, из них - 500 тыс. рублей он сможет направить на продвижение в социальной сети. Трое призеров получат по 350 тыс. рублей на счет в рекламном кабинете в VK.

О программе

Программа #Яделаюбизнес стартовала в 2018 году. Гранты от ВКонтакте на общую сумму более 4 млн рублей получили лучшие предпринимательницы, бизнесмены из небольших городов и молодые предприниматели до 25 лет.

В этом году для каждого потока пройдут мастер-классы по различным направлениям: от юридических аспектов до продвижения бренда. Во время проекта эксперты помогут участникам лучше понять свою целевую аудиторию и подготовить коммуникационную стратегию для бизнеса. Для участия в программе необходимо подать заявку до 22 ноября.

ВКонтакте для бизнеса -- платформа для создания, развития и продвижения бизнеса в VK. Ей пользуются более 400 тыс. предпринимателей. В экосистеме представлен полный набор инструментов для бизнеса любого масштаба: создание страницы, запуск рекламных кампаний, оперативная поддержка 24/7, образовательные курсы, программа поддержки предпринимателей #яделаюбизнес, платформа социальной коммерции VK Pay и другие полезные проекты.

Теги
Проект ВКонтакте #яделаюбизнес
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