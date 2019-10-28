Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в РФ серьезно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщила, что из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Песков тогда обещал разобраться в статистических данных.

"Эти данные [Минэкономразвития] абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы, там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

Он признал, что развитие малого и среднего бизнеса идет "естественно, не без проблем". "Но, тем не менее, там констатируется рост", - отметил он. При этом Песков оговорился: "Есть некоторые нюансы. Существует целый ряд, например, налогоплательщиков, юридических лиц, которые до этого платили налоги по упрощенке, но, перейдя потолок оборота, который предусмотрен для упрощенки, они, соответственно, перестают быть малым бизнесом и переходят в категорию среднего". "Здесь разнонаправленные процессы, поэтому где-то количество сокращается, где-то оно увеличивается, но в целом данные [Минэкономразвития] не подтверждаются теми данными, которые мы получили", - заключил Песков.