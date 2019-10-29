Предприниматели поделятся опытом открытия бизнеса на форуме "Мой бизнес" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Форум "Мой бизнес" для представителей предпринимательского сообщества пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Приморье. Мероприятие состоится в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 24 ноября, сообщила во вторник пресс-служба администрации края.

"Форум "Мой бизнес" дает возможность знакомств, обмена опытом и получения новых практических знаний. Ключевая цель подобных мероприятий - дать аудитории мотивацию для старта и последующего развития своего дела, а также сформировать положительный образ предпринимателя", - цитирует пресс-служба врио вице-губернатора края Константина Шестакова.

Делегатами форума станут ведущие бизнес-спикеры, представители власти и все предпринимательское сообщество региона. Эксперты поделятся опытом становления бизнеса и секретами построения эффективной команды, а также расскажут о действующих мерах государственной поддержки.

В пресс-службе администрации региона добавили, что подобные мероприятия с представителями бизнеса в Приморье также проходят в рамках реализации краевой программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов. Целью нацпроекта является увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, а также рост доли МСП в ВВП страны до 32%, а доли экспорта субъектов МСП - до 10% от общего объема.