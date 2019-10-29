Первый региональный промышленный форум для малого и среднего бизнеса открылся в Туле

ТУЛА, 29 октября. /ТАСС/. Форум "Тулапром-2019", направленный на укрепление кооперации между малым и средним бизнесом и крупными предприятиями, впервые открылся в Туле во вторник. Он проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил журналистам председатель комитета Тульской области по предпринимательству Вячеслав Романов.

"Цель форума "Тулапром-2019" - формирование благоприятной среды для развития кооперации малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями, индивидуальными предпринимателями. Мы планируем этот форум сделать ежегодным, хотим, чтобы он стал максимально практичным. Возможно, он станет площадкой для заключения предварительных соглашений, которые затем будут выноситься на более высокий уровень, например, на Российский инвестиционный форум в Сочи или Петербургский международный экономически форум", - сказал он.

Форум однодневный, проходит на площадке индустриального творческого кластера "Октава". Его участниками стали около 200 руководителей и ведущих специалистов производственных компаний региона, представители Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), Торгово-промышленной палаты РФ, областного Союза машиностроителей. "Это мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В программе форума, помимо пленарного заседания, есть два круглых стола на темы цифровизации в промышленности и кооперации производственных связей", - добавил Романов.

Также в рамках форума организована выставка продукции тульских малых и средних предприятий, на ней представлены, в том числе, осветительное оборудование, металлорежущий инструмент, миниатюрные модели стрелкового оружия и военной техники.

"Тульская область - регион промышленный, и приоритет, который ставит перед нами губернатор Алексей Дюмин, - это способствовать развитию промышленного сектора. Проведение такого форума важно тем, что это еще одна возможность донести информацию обо всех мерах господдержки, которые действую в регионе, с тем, чтобы бизнес эффективно развивался. По итогам форума будет подготовлена резолюция, позиции которой станут основой для дальнейшей работы", - отметил первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов. Целью нацпроекта является увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, а также рост доли МСП в ВВП страны до 32%, а доли экспорта субъектов МСП - до 10% от общего объема.