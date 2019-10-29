Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: поддержка сельского хозяйства позволит снизить уровень безработицы в СКФО

По словам члена Общественной палаты Азамата Тлисова, большой потенциал есть у МСП и на эту сферу надо обратить внимание

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Поддержка традиционной для Северного Кавказа сферы деятельности - сельского хозяйства, а также создание в рамках этой отрасли малых предприятий позволит снизить уровень безработицы в регионах округа. Таким мнением с ТАСС поделился директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым самые высокие показатели безработицы в стране в июне-августе были зафиксированы в регионах Северного Кавказа. В целом по округу уровень безработицы составил 10,5%. В республике Ингушетия - 26,2%, в Чеченской Республике - 13,4%, в Республике Северная Осетия - Алания - 12,6%.

"Здесь очень важно определить стратегические направления, где у регионов Северного Кавказа есть преимущества, необходимо обратить внимание на специфику региона. В отличие от других субъектов, для СКФО характерно то, что более 50% населения - жители села. Развитие сельского хозяйства, легкой промышленности и создание предприятий перерабатывающей промышленности могли бы дать быстрый эффект. Говорить, что мы построим очень большие заводы, я думаю, это дальний горизонт. А достаточно трудоемкие в плане кадров сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство могли бы дать быстрый эффект", - сказал Тлисов.

Он отметил, что в ряде регионов Северного Кавказа сформировались кластеры легкой промышленности. "Это трикотажное производство - вязаные вещи из шерсти, объемная пряжа. Очень высокого уровня производство", - сказал Тлисов. Эксперт считает, что необходимо также использовать потенциал региона по производству сувенирной продукции.

В округе, по словам Тлисова, большой потенциал у малого и среднего предпринимательства, особое внимание стоит обратить на сферу услуг. Для развития МСП в то же время необходим выход малого бизнеса из тени. "Когда он находится в тени, он очень быстро достигает потолка своего развития, потому что не может нормально кредитоваться, выстраивать сотрудничество с крупными сетевыми компаниями. Одной из форм мог бы стать зонтичный бренд. Например, зонтичный бренд в формате "Произведено на Северном Кавказе", коллеги из Минкавказа уже неоднократно об этом говорили", - пояснил он.

Развитие туристического направления также создало бы новые рабочие места, отметил Тлисов. "Мы могли бы продукцию здесь же реализовывать. Кроме того, Кавказские Минеральные Воды и наши горные курорты позволяют на своей площадке принимать мероприятия в те промежутки, когда нет горнолыжного сезона. Это тоже серьезный потенциал, который можно использовать", - сказал он.

Причины безработицы

Одной из причин высокого уровня безработицы в регионах Северного Кавказа может быть то, что многие жители округа ранее не становились на учет в местные органы занятости, считает Тлисов. "Многие жители сельских районов в принципе редко становятся на учет, но меры по поддержке безработных или потерявших работу сейчас достаточно существенные. И здесь надо отметить, что информированность населения выросла в этом вопросе", - пояснил собеседник агентства.

На высокий уровень безработицы, по его мнению, повлияло и сокращение рабочих мест на различных предприятиях, и не только на территории Северного Кавказа. "Возможно, сокращения коснулись не самого Северного Кавказа, сколько граждан, которые, в другом регионе потеряв работу, встали на учет у себя в субъекте по месту жительства. Значительная часть населения СКФО заняты не конкретно в экономике Северного Кавказа, а в экономике других субъектов. Этот момент тоже надо учитывать", - пояснил эксперт.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
Первый региональный промышленный форум для малого и среднего бизнеса открылся в Туле
В форуме принимают участие около 200 руководителей и ведущих специалистов производственных компаний региона, представители Корпорации МСП и Торгово-промышленной палаты России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС