Эксперт: поддержка сельского хозяйства позволит снизить уровень безработицы в СКФО

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Поддержка традиционной для Северного Кавказа сферы деятельности - сельского хозяйства, а также создание в рамках этой отрасли малых предприятий позволит снизить уровень безработицы в регионах округа. Таким мнением с ТАСС поделился директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым самые высокие показатели безработицы в стране в июне-августе были зафиксированы в регионах Северного Кавказа. В целом по округу уровень безработицы составил 10,5%. В республике Ингушетия - 26,2%, в Чеченской Республике - 13,4%, в Республике Северная Осетия - Алания - 12,6%.

"Здесь очень важно определить стратегические направления, где у регионов Северного Кавказа есть преимущества, необходимо обратить внимание на специфику региона. В отличие от других субъектов, для СКФО характерно то, что более 50% населения - жители села. Развитие сельского хозяйства, легкой промышленности и создание предприятий перерабатывающей промышленности могли бы дать быстрый эффект. Говорить, что мы построим очень большие заводы, я думаю, это дальний горизонт. А достаточно трудоемкие в плане кадров сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство могли бы дать быстрый эффект", - сказал Тлисов.

Он отметил, что в ряде регионов Северного Кавказа сформировались кластеры легкой промышленности. "Это трикотажное производство - вязаные вещи из шерсти, объемная пряжа. Очень высокого уровня производство", - сказал Тлисов. Эксперт считает, что необходимо также использовать потенциал региона по производству сувенирной продукции.

В округе, по словам Тлисова, большой потенциал у малого и среднего предпринимательства, особое внимание стоит обратить на сферу услуг. Для развития МСП в то же время необходим выход малого бизнеса из тени. "Когда он находится в тени, он очень быстро достигает потолка своего развития, потому что не может нормально кредитоваться, выстраивать сотрудничество с крупными сетевыми компаниями. Одной из форм мог бы стать зонтичный бренд. Например, зонтичный бренд в формате "Произведено на Северном Кавказе", коллеги из Минкавказа уже неоднократно об этом говорили", - пояснил он.

Развитие туристического направления также создало бы новые рабочие места, отметил Тлисов. "Мы могли бы продукцию здесь же реализовывать. Кроме того, Кавказские Минеральные Воды и наши горные курорты позволяют на своей площадке принимать мероприятия в те промежутки, когда нет горнолыжного сезона. Это тоже серьезный потенциал, который можно использовать", - сказал он.

Причины безработицы

Одной из причин высокого уровня безработицы в регионах Северного Кавказа может быть то, что многие жители округа ранее не становились на учет в местные органы занятости, считает Тлисов. "Многие жители сельских районов в принципе редко становятся на учет, но меры по поддержке безработных или потерявших работу сейчас достаточно существенные. И здесь надо отметить, что информированность населения выросла в этом вопросе", - пояснил собеседник агентства.

На высокий уровень безработицы, по его мнению, повлияло и сокращение рабочих мест на различных предприятиях, и не только на территории Северного Кавказа. "Возможно, сокращения коснулись не самого Северного Кавказа, сколько граждан, которые, в другом регионе потеряв работу, встали на учет у себя в субъекте по месту жительства. Значительная часть населения СКФО заняты не конкретно в экономике Северного Кавказа, а в экономике других субъектов. Этот момент тоже надо учитывать", - пояснил эксперт.