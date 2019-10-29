Глава ТПП: отмена налога на вмененный доход может привести к сокращению малых компаний

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) может привести к сокращению числа малых и средних компаний, а также к уходу предпринимателей в теневой сектор экономики. Такое мнение высказал во вторник глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин на пленарном заседании Всероссийского налогового форума.

Ранее Минфин сообщал, что не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. "Налог на вмененный доход с 2021 года все же будет отменен. Это существенный удар по малым предприятиям. Многие из них, конечно, перейдут на другой [налоговый] режим. Но часть предпринимателей либо уйдет вовсе с рынка, либо часть предпринимателей уйдет в теневой сектор, мы так подозреваем. Отсюда, естественно, появятся выпадающие доходы в региональных бюджетах, и не факт, что где-то повлияет в лучшую сторону на бизнес в регионах", - сказал Катырин.

Особенность ЕНВД заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом ЕНВД применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).

Всероссийский налоговый форум проходит в Москве 29-30 октября. На нем эксперты обсуждают самые острые для бизнеса проблемы и пути их решения в сфере налоговой политики.