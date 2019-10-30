Портал поставщиков обновит реестр пользователей с помощью данных ФНС по малому бизнесу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Москвы запустили работу по актуализации добросовестности компаний на портале поставщиков. Так, данные о ликвидированных компаниях будут фиксироваться с помощью реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) от ФНС, сообщил ТАСС в среду глава департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев.

"Для удобства всех пользователей проведена интеграция портала поставщиков с реестром МСП Федеральной налоговой службы. Теперь на портале всегда будут содержаться предельно актуальные данные о малых и средних компаниях, а ликвидированные организации будут переведены в архив", - сказал Дегтев.

Ранее на портале поставщиков работа была ограничена только для тех компаний, которые занесены в реестр недобросовестных поставщиков.

Заместитель руководителя департамента Александр Зинин пояснил, что работа по актуализации данных будет вестись в автоматическом режиме.

Сокращение затрат и больше контрактов

Сами предприниматели отнеслись к данной мере положительно. Они считают, что интеграция с реестром ФНС сделает процедуру торгов более честной и прозрачной, позволив сократить затраты заказчиков на недобросовестных поставщиков, рассказал ТАСС генеральный директор клининговой компании "Лидер" Сергей Савин.

"Конечно же, такая "чистка" положительно скажется на процедуре закупки. Ликвидированные компании и компании, которые находятся на стадии банкротства, могут опустить цену услуги или товара примерно на 15%, поскольку во время процедуры ликвидации юридическое лицо освобождается от уплаты налогов. После чего деньги, полученные после победы на тендере, снимаются со счетов компаний, а контракты не выполняются. Соответственно, такие компании наносят вред и заказчику, и тем компаниям, которые честно участвуют в торгах", - сказал Савин.

По словам начальника договорного отдела компании по геодезии и проектированию компании "Аракс" Ольги Широковой, актуализация реестра портала поставщиков позволит добросовестным поставщикам получать больше контрактов. Кроме того, это сделает рынок закупок более конкурентным, а сами закупки более эффективными с точки зрения исполнения контрактов.

Портал поставщиков Москвы создан в 2013 году для проведения закупок малого объема (до 300 тыс. рублей, а для образовательных, социальных, спортивных и культурных учреждений - до 600 тыс. рублей). Он предназначен для малых и средних предпринимателей. Помимо Москвы, заказы на площадке размещают государственные структуры из 33 регионов. Сегодня на портале зарегистрированы поставщики из большинства регионов России (163,8 тыс. предпринимателей) и более тысячи иностранных компаний. Работает англоязычная версия ресурса. Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщал, что объем закупок на столичном портале поставщиков по итогам 2019 года достигнет 45 млрд рублей, что почти в два раза больше показателей прошлого года.