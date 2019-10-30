В Краснодарском крае в 2020 году создадут реестр социальных предпринимателей

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли поправки, закрепляющие в региональном законодательстве понятие "социальное предпринимательство". В 2020 году в крае сформируют реестр социальных организаций, сообщили в пресс-службе краевого заксобрания.

"Внесены изменения в закон Краснодарского края "О развитии малого и среднего предпринимательства", благодаря которым вводится понятие "социальное предпринимательство". В следующем году будет создан единый реестр подобных предприятий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на основании принятых поправок госорганы региона смогут оказывать меры поддержки субъектам МСП. "Предоставляя поддержку тем, кто войдет в реестр социального предпринимательства, мы будем и других представителей делового сообщества стимулировать к тому, чтобы они принимали к себе таких работников", - приводит пресс-служба слова председателя законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

Президент России Владимир Путин в конце июля 2019 года подписал закон, который вводит в России понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие", а также определяет правовое регулирование отношений в сфере социального предпринимательства. Национальный проект по поддержке МСП предусматривает развитие социального предпринимательства и вовлечение разных категорий граждан, в том числе инвалидов, к занятию бизнесом.

К социальным предприятиям, согласно действующему законодательству, отнесены субъекты малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают занятость отдельных категорий граждан - инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%.