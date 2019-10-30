В Ульяновской области стартовали занятия для "серебряных" предпринимателей

УЛЬЯНОВСК, 30 октября. /ТАСС/. Обучение предпринимательству жителей старше 45 лет началось в Ульяновской области. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

"Первое занятие обучающего курса "Серебряный бизнес" состоялось, проект запущен в работу. Участники начали изучать основы предпринимательской деятельности, затем они попробуют под руководством экспертов проработать свой первый бизнес-проект", - сказал он.

Обучающий курс проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он позволит жителям Ульяновской области старше 45 лет получить бесплатное бизнес-образование. В начале октября в Корпорации развития промышленности и предпринимательства сообщали ТАСС, что в проекте смогут принять участие 60 человек.

По словам Гайнетдинова, на занятиях можно будет узнать, как работают действующие предприятия изнутри, приобрести необходимые знания для открытия собственного дела, научиться основам электронной коммерции и маркетинга. "Это уникальный проект, который реализован по инициативе губернатора Сергея Морозова. Он впервые запущен в Ульяновской области, аналогов ему еще нет в стране", - уточнил он.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.