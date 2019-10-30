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В СП заявили, что госвливания не помогли увеличить на Дальнем Востоке долю малого бизнеса

В Счетной палате отметили, что в ходе проверки была проведена выборочная оценка основных финансовых показателей деятельности субъектов МСП, получивших наибольшие объемы финансовой поддержки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Рост объемов финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в трех регионах Дальневосточного федерального округа не привел к увеличению количества субъектов малого бизнеса, а также числа занятых в этой сфере. Такие данные следуют из отчета Счетной палаты РФ о проверке эффективности мер финансовой поддержки МСП в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях в период с 2015-2018 годы, распространенном пресс-службой ведомства.

"Рост объемов оказанной субъектам МСП поддержки в проверенных регионах (Хабаровский, Камчатский и Приморский края - прим. ТАСС) не привел к увеличению значений ряда основных показателей развития МСП. Так, значения показателя "количество субъектов МСП" в период 2016-2018 годов оставались примерно на одном уровне при одновременном сокращении количества средних предприятий. Значения показателя "среднесписочная численность работников, занятых в сфере МСП" изменились незначительно", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что в ходе проверки была проведена выборочная оценка основных финансовых показателей деятельности субъектов МСП, получивших наибольшие объемы финансовой поддержки.

"Значительная часть из получивших поддержку субъектов МСП не улучшила финансовые показатели своей деятельности и соответственно не увеличила налоговые выплаты по результатам деятельности, или объемы таких выплат были незначительными. Так, в Хабаровском крае за период 2015-2018 годов отрицательная динамика налоговых выплат сложилась у 28,7% субъектов МСП из числа отобранных, в Камчатском крае - у 33,1%, в Приморском крае - у 31%. Кроме того, отдельные субъекты МСП из числа отобранных прекратили свою деятельность, в ряде случаев - вскоре после получения такой поддержки", - сказано в документе.

При этом, по данным Счетной палаты, объемы финансовой поддержки, предоставленной субъектам МСП организациями и институтами развития федерального уровня, а также кредитными организациями, в Хабаровском крае с 2015 по 2018 годы увеличились в 12,8 раза (с 1,1 млрд рублей до 14,7 млрд рублей), в Камчатском крае - в 2,5 раза (с 1 млрд рублей до 2,6 млрд рублей), в Приморском крае - в 9,8 раза (с 1,1 млрд рублей до 11,5 млрд рублей). При этом отмечается, что доля субъектов МСП, охваченных поддержкой, в этих регионах незначительна.

"Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в Хабаровском крае не превышало 1,4% от общего количества субъектов МСП в регионе, в Камчатском крае - 2,2%, в Приморском крае - 0,8%", - уточняется в документе.

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РоссияМалый и средний бизнес
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