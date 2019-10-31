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Минэкономразвития выделило Приморью дополнительные 150 млн рублей на поддержку бизнеса

Общий объем поддержки бизнеса в крае составляет 750 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ дополнительно выделило Приморью 150 млн рублей на поддержку предпринимательства, теперь объем поддержки бизнеса в регионе составляет 750 млн рублей. В основном это средства из федерального бюджета, сообщил в четверг ТАСС заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Сергей Дмитриенко.

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, входят в число федеральных проектов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он рассчитан на 2019-2024 годы.

"Олег Николаевич [Кожемяко, губернатор Приморского края] в начале года озвучил, что будет [бюджет на все проекты по поддержке предпринимательства] 600 млн рублей <...>. Министерство экономического развития, посмотрев на возможности Приморского края, в процессе переговоров добавило еще 150 млн рублей. Из озвученных ранее 600 млн рублей большая часть - это также средства федерального бюджета", - уточнил собеседник.

Он отметил, что в крае наращиваются меры поддержки, например, капитализация Микрокредитной компании в ближайшее время превысит 500 млн рублей. Эта компания предоставляет льготные займы для малого и среднего бизнеса. Число предпринимателей, получивших различные меры поддержки в регионе, по словам Дмитриенко, составляет уже почти 3 тыс.

"У нас очень хорошо функционирует Гарантийный фонд, мы в первой десятке по объемам льготных кредитов по программе 8,5%", - отметил он.

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Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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