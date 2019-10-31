Создание центра поддержки предпринимательства в Новосибирске обойдется в 57 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес", где предприниматели смогут получить необходимые для ведения бизнеса услуги по принципу "одного окна", откроют в Новосибирске по нацпроекту в марте 2020 года, сообщил в четверг директор новосибирского центра Михаил Космынин на бизнес-сессии "Мой бизнес: встречи по делу".

"Объем средств на оснащение порядка 37 млн рублей, это оборудование самого центра, мебель, оргтехника и также единый фирменный стиль, который принят по всей Российской Федерации. Также мы закладываем около 20 млн рублей на ремонт", - уточнил Космынин, добавив, что площадь центра составит 2,1 млн кв. м.

По его словам, центр будет располагаться в жилом комплексе "Флотилия" в центре Новосибирска, на его площадке разместятся несколько организаций, в том числе Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, Фонд микрофинансирования региона, Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области и Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области. Инфраструктура центра будет включать, в частности, фронт-офис для приема предпринимателей, переговорные комнаты, зал для проведения мероприятий не менее чем на 100 человек и небольшие залы для образовательных программ.

"Мы планируем, что данный центр начнет работу в марте 2020 года. Также нашей командой ведется работа по созданию современного, удобного и одновременно простого портала для предпринимателей", - сказал Космынин.

По данным Минэкономразвития России, до 2024 года планируется открыть не менее 170 центров "Мой бизнес". Они создаются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В офисах действующие предприниматели и люди, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу "одного окна" получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".