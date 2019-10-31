Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Создание центра поддержки предпринимательства в Новосибирске обойдется в 57 млн рублей

В центре расположатся фронт-офис для приема предпринимателей, переговорные комнаты, зал для проведения мероприятий не менее чем на 100 человек и небольшие залы для образовательных программ.

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес", где предприниматели смогут получить необходимые для ведения бизнеса услуги по принципу "одного окна", откроют в Новосибирске по нацпроекту в марте 2020 года, сообщил в четверг директор новосибирского центра Михаил Космынин на бизнес-сессии "Мой бизнес: встречи по делу".

На эту тему

"Объем средств на оснащение порядка 37 млн рублей, это оборудование самого центра, мебель, оргтехника и также единый фирменный стиль, который принят по всей Российской Федерации. Также мы закладываем около 20 млн рублей на ремонт", - уточнил Космынин, добавив, что площадь центра составит 2,1 млн кв. м.

По его словам, центр будет располагаться в жилом комплексе "Флотилия" в центре Новосибирска, на его площадке разместятся несколько организаций, в том числе Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, Фонд микрофинансирования региона, Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области и Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области. Инфраструктура центра будет включать, в частности, фронт-офис для приема предпринимателей, переговорные комнаты, зал для проведения мероприятий не менее чем на 100 человек и небольшие залы для образовательных программ.

"Мы планируем, что данный центр начнет работу в марте 2020 года. Также нашей командой ведется работа по созданию современного, удобного и одновременно простого портала для предпринимателей", - сказал Космынин.

По данным Минэкономразвития России, до 2024 года планируется открыть не менее 170 центров "Мой бизнес". Они создаются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В офисах действующие предприниматели и люди, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу "одного окна" получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
На Кубани начали строить первый на Юге России индустриальный парк для субъектов МСП
На его строительство регион получит из федерального бюджета около 500 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС