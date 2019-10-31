Похудеть при пятиразовом питании

Владимир Кириллов со школьной скамьи горел желанием стать предпринимателем и совмещал штудирование бизнес-литературы с занятиями плаванием. Он соблюдал дисциплину в питании во время тренировок, а после – работая тренером в фитнес-клубе. Несмотря на здоровое питание, готовить он не любил совершенно. Чтобы решить дилемму - как не питаться в ресторанах и не ходить в магазины за продуктами - он задумал создать сервис по доставке уже готовых блюд.

Вместе с диетологами и фитнес-тренерами в 2017 году было разработано три программы питания. Первая – для тех, кто борется с лишним весом, вторая – для желающих поддерживать себя в хорошей форме, и третья – для активно занимающихся спортом, которые хотят набрать мышечную массу. Целевой аудиторией стали девушки, которые хотят похудеть или просто следят за своей фигурой, а также бизнесмены, выбирающие правильное питание в условиях загруженного рабочего дня. Также предполагался и сезонный спрос: перед летними отпусками и после отдыха в формате "all inclusive".

Следом предприниматель через знакомых нашел поваров и курьеров. Один из специалистов помог составить технологические карты блюд, где в подробностях описаны рецепты и ингредиенты. В течение осени было сформировано первое меню, рассчитанное на две недели. Бизнесмен пользовался и Бизнес-навигатором МСП, где почерпнул очень много полезной информации из сервиса "Жизненные ситуации".

В первый месяц работы компания "SECRETFIT" отбила стартовые вложения и даже вышла в плюс. Чуть позже, чтобы увеличить поток клиентов, в дополнение к страничке в социальной сети обмена фотографиями и видео Instagram был создан сайт доставки здорового питания. В итоге удалось увеличить число заказов до 40-50 в день. В 2018 году, то есть в первый же год работы, его компания смогла заработать первый миллион.

Программы, в том числе для похудения, предполагают на выбор трехразовое, но чаще пятиразовое питание. Главное, что не придется утруждаться в покупке продуктов, готовке, мытье посуды. Нужно просто встретить курьера, положить запакованную в контейнеры еду в холодильник, а перед приемом пищи разогреть ее в микроволновке. Самая популярная программа – похудение с пятиразовым питанием. В рационе минимум жиров, углеводов, максимум белков и клетчатки, то есть там содержится меньше калорий. Клиенты, которые беспрерывно заказывают блюда ежемесячно теряют в весе 3-4 килограмма.

В 2019 году компания также начала расширяться в соседние регионы – доставка заработала в Уфе по договору о партнерстве. В 2020 году предприниматель планирует запустить работу по той же партнерской схеме в других городах-миллионниках – Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а в перспективе зайти на рынок Самары, Челябинска и Краснодара. Этому способствует стабильный рост выручки – за девять месяцев 2019 года она превысила на 36% показатель того же периода годом ранее.