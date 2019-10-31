На Кубани начали строить первый на Юге России индустриальный парк для субъектов МСП

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Краснодарский край в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начал строительство первого на Юге России индустриального парка для малого и среднего бизнеса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"[Губернатор Краснодарского края] Вениамин Кондратьев дал старт строительству первого на юге России индустриального парка для МСП. Промышленная зона в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" появится в Кавказском районе. Ожидается, что основные работы по созданию промзоны завершатся в течение ближайших двух-трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что площадь индустриального парка составляет 13,3 га, у объекта будет три резидента, планируется, что они будут производить продукцию более чем на 8,5 млрд рублей в год, налоговые отчисления в бюджет края при этом превысят 600 млн рублей в год. В индустриальном парке будут работать заводы по производству безалкогольных напитков, розливу бутилированной воды, соков и лимонадов, а также по изготовлению бумаги и картона. Ожидается, что за счет этого в Кавказском районе Кубани создадут более 600 новых рабочих мест.

Краснодарский край на строительство этого индустриального парка получит порядка 500 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта. Это стало возможным благодаря тому, что регион вошел в число восьми субъектов РФ, отобранных на федеральном уровне по конкурсу. Всего за право получить финансирование на строительство индустриальных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства боролись 20 субъектов РФ.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.