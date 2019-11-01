Правительство планирует перевести весь малый бизнес на онлайн-оплату налогов

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует перевести весь малый бизнес на онлайн-оплату налогов через специальную платформу по аналогии с самозанятыми, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует пока только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые граждане могут оплачивать налог на доходы через специальное приложение без заполнения деклараций и других документов.

По словам Силуанова, самозанятые считают этот механизм перспективным, поскольку это "современная высокотехнологичная онлайн работа". "Поэтому мы, имеем такие перспективные планы переводить на аналогичные методы работы постепенно и весь остальной малый бизнес", - сказал первый вице-премьер.

"Налог на профессиональный доход, или, как мы говорим, специальный особый режим для самозанятых, как показывает практика проведения эксперимента в четырех регионах, - он интересен для предпринимателей. Потому что основная задача этого налога - сделать простой, понятный режим работы для людей, которые хотят заниматься бизнесом", - отметил Силуанов, пояснив, что предприниматели зачастую занимаются бизнесом "в серую", а в итоге сами от это страдают, поскольку не могут получить кредит или поучаствовать в программах господдержки.