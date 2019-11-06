ФНС сократила число выездных проверок малого бизнеса на 25% за девять месяцев 2019 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) сократила на 25% число выездных проверок малого бизнеса за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду начальник отдела специальных налоговых режимов управления налогообложения юридических лиц ФНС России Марат Садыков.

"За девять месяцев 2019 года количество проверок малого бизнеса, и без того невысокое, сократилось на 25% и составило всего 744 проверки по всей стране", - сказал он на Всероссийском форуме семейного предпринимательства.

Представитель ФНС добавил, что если в 2018 году на 4 тыс. плательщиков из малого бизнеса приходилась одна проверка, то "по итогам 2019 года такой показатель может составить одну проверку на 5 тыс. налогоплательщиков".

Садыков добавил, что ФНС планомерно снижает давление на бизнес, "концентрируя свои усилия на зонах максимального риска и минимизируя нагрузку на добросовестных налогоплательщиков". По его данным, с 2010 по 2018 год количество выездных проверок бизнеса в целом сократилось более чем в пять раз, а за девять месяцев 2019 года проведено чуть более 7 тыс. таких проверок, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Второй Всероссийский форум семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия" проходит 6-7 ноября в московском выставочном комплексе "Экспоцентр".