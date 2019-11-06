МЭР планирует включить ТПП в федеральный закон о поддержке малого бизнеса

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России готовит законопроект, который включит Торгово-промышленную палату (ТПП) страны в систему поддержки малого и среднего бизнеса по федеральному закону. Об этом сообщил в среду замминистра экономического развития России Вадим Живулин.

"Сегодня готовим проект закона, в котором включаем систему Торгово-промышленной палаты в систему поддержки предпринимателей, предусмотренную в федеральном законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", - сказал он на Всероссийском форуме семейного предпринимательства.

Живулин отметил, что это будет "не просто теоретическая конструкция" включения одного из деловых объединений в систему поддержки, а "закрепление сложившегося статуса и той работы, которую палата уже сегодня оказывает".

Второй Всероссийский форум семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия" проходит 6-7 ноября в московском выставочном комплексе "Экспоцентр".