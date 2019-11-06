В Карелии появится центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес" стоимостью 77 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ноября. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" откроется в начале декабре 2019 года в Петрозаводске в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства экономического развития Карелии.

"На создание и развитие центра "Мой бизнес" выделено 77,4 млн рублей. <…> Торжественное открытие центра запланировано на начало декабря 2019 года", - сказала собеседница агентства.

Новый центр появится в Петрозаводске при Корпорации развития Республики Карелия. В его задачи будет входить координация и оказание помощи предпринимателям по вопросам возможных форм поддержки в регионе. Услуги центра "Мой бизнес" будут доступны также через многофункциональный центр региона.

В среду в Петрозаводске начал работу первый в республике предпринимательский форум "Мой бизнес", который также проходит в 28 регионах страны. В Карелии послушать экспертов в сфере предпринимательства собрались более 400 участников, сообщили в пресс-службе правительства региона. Вице-премьер республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов рассказал участникам о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые появились за последние два года, напомнив, что в 2019 году Карелия вошла в пятерку регионов по количеству привлеченных федеральных средств для предпринимателей.

"Только за последние два года было введено 30 мер государственной поддержки в виде компенсации затрат малого и среднего бизнеса, а также четыре меры поддержки инвестиционных проектов. На льготные кредиты для малого и среднего бизнеса выделено 255 млн рублей", - передает слова Родионова пресс-служба.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерацию субъектов малого и среднего бизнеса, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризацию предпринимательства.