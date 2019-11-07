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В Нижегородской области 2 тыс. подростков обучат основам предпринимательства по нацпроекту

Обучение пройдут подростки от 14 до 17 лет, прием заявок ведется до 10 ноября

ТАСС, 7 ноября. Около 2 тыс. подростков в Нижегородской области смогут пройти образовательные программы по основам ведения бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом журналистам в четверг сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

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"До 10 ноября мы ведем прием заявок на обучение молодых предпринимателей от 14 до 17 лет. Мы планируем обучить более 2 тыс. молодых ребят основам бизнеса, у них будет возможность сформировать свой первый бизнес-план. Его будут оценивать специалисты, уже состоявшиеся бизнесмены", - отметил Черкасов.

Он добавил, что действующие предприниматели также смогут освоить новые компетенции в бизнесе по программе "Наставники". Кроме того, в регионе планируется тиражировать готовые франшизы для МСП в рамках программы "Фабрика готового бизнеса".

"Мы сформировали пакеты франшиз, чтобы предприниматели в удаленных районах могли получить готовые технологии для создания бизнеса", - добавил он.

Министр также сообщил, что 12 ноября в Нижнем Новгороде пройдет форум "Мой бизнес". На нем выступят телеведущая Ляйсан Утяшева, магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, специалисты в области маркетинга, региональные бизнесмены. На форум зарегистрировались более 5 тыс. человек.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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