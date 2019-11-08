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В моногородах Удмуртии появятся три зоны развития для малого бизнеса

В рамках проекта "Место притяжения" предприниматели в регионе могут получить беспроцентные займы от 5 до 250 млн рублей

ИЖЕВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Территории развития малого бизнеса появятся в трех моногородах Удмуртии - Глазове, Сарапуле и Воткинске. При этом Фонд развития моногородов предложит предпринимателям меры поддержки в виде беспроцентных займов и франшиз с пониженным единоразовым платежом, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

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"В моногородах Удмуртии создадут благоустроенные общественные пространства в рамках проекта "Место притяжения", который реализуется при поддержке Фонда развития моногородов. Ключевой особенностью новых зон отдыха станет активное развитие в них малого и среднего бизнеса, для которого фонд предлагает свои меры поддержки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что фонд в рамках проекта предлагает предпринимателям беспроцентные займы от 5 до 250 млн рублей, а также 16 франшиз на льготных условиях - снижен паушальный (единоразовый) взнос и начальный объем инвестиций в проект.

Так, в моногороде Воткинск в переулке, который соединяет три центральные улицы - Кирова, Спорта и Ленина, сделают новую пешеходную зону с торговыми павильонами и кафе. В администрации города при этом рассчитывают, что предприниматели откроют около 10 торговых павильонов и до пяти точек общепита.

В Глазове аналогичная зона появится в районе площади Свободы, которая также располагается в центре города вблизи набережной реки Чепцы. Здесь, по задумке властей, появится восемь новых субъектов МСП, в том числе всесезонный центр проката инвентаря, киоски, павильоны продажи товаров северной Удмуртии и ярмарки местных мастеров. В Сарапуле реконструируют набережную реки Камы и прилегающую к ней территорию, в результате в городе появится непрерывная пешеходная зона между самой набережной и административной частью города.

Старт проекту "Место притяжения" был дан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел в июне этого года. Важным его пунктом является не только благоустройство городских улиц, а максимальное привлечение на территорию малого и среднего бизнеса. В администрациях трех муниципалитетов ТАСС сообщали, что проекты создавали совместно с предпринимателями, ориентируясь в том числе на количество людей, которые посещают соответствующие территории.

Теги
РоссияУдмуртия
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