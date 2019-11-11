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Минэкономразвития до конца ноября выпустит приказ о новой системе учета субъектов МСП

Система учета будет вестись по страховым взносам и станет не ежегодной, а ежеквартальной

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России до конца ноября 2019 года подготовит и выпустит приказ о новой системе учета субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которая будет вестись по страховым взносам и станет не ежегодной, а ежеквартальной, сообщил в понедельник первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

"С точки зрения изменения методики в целях более оперативного учета численности занятых в сфере МСП мы предлагаем использовать отчетность по страховым взносам - [в ней будет указано] количество работников, по которым уплачены страховые взносы. Информация предоставляется всеми работодателями в налоговую службу ежеквартально и по итогам года. Мы между собой [Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба] технологически этот вопрос согласовали", - сказал он на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Бабич подчеркнул, что власть интересует "объективность и оперативность, а не вопрос улучшения статистических данных".

По его словам, для реализации этого предложения необходимо внести изменения в методику расчета, которая утверждается приказом Минэкономразвития по согласованию с ФНС и Росстатом. "Мы эту работу завершим до конца ноября и приказ такой выпустим. И [планируем] провести расчет показателя по новой методике по состоянию на 10 января 2020 года до конца I квартала [2020 года]", - добавил он.

По нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" численность занятых в малом бизнесе должна увеличиться с 19,2 млн человек по состоянию на середину 2018 года до 25 млн к концу 2024 года.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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