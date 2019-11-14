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Проект "Московский предприниматель" получил награды Eventiada IPRA Golden World Awards

Премия в сфере коммуникаций вручается за лучшие проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациями, а также молодежными объединениями

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Программа "Московский предприниматель" завоевала серебро в номинации "Международные тренды в коммуникациях" и бронзу в номинации "Лучший инновационный проект с применением новых инструментов" международной премии в Восточной Европе и Средней Азии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Премия Eventiada IPRA Golden World Awards вручается с 2011 года за лучшие проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациями, а также молодежными объединениями. Программа "Московский предприниматель" столичного департамента предпринимательства и инновационного развития завоевала серебро в номинации "Международные тренды в коммуникациях" крупнейшей международной премии в Восточной Европе и Средней Азии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards. Проект также выиграл бронзу в номинации "Лучший инновационный проект с применением новых инструментов", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, приведенным в сообщении, программу была запущена менее года назад с целью популяризации малого бизнеса и стимуляции предпринимательской инициативы. Проект включает в себя широкий спектр инструментов поддержки столичных предпринимателей, в том числе образовательные мероприятия, исследовательские программы, рекламную поддержку.

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