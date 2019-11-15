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Росреестр подключился к работе "зеркального реестра"

Этот реестр позволяет предпринимателям заявить о проверках и нарушениях со стороны контрольно-надзорных органов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Росреестр подключился к системе "зеркального реестра", позволяющего предпринимателям заявить о проверках и нарушениях со стороны контрольно-надзорных органов. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Росреестра.

"В целях совершенствования деятельности по государственному земельному надзору Росреестр присоединился к работе "зеркального реестра" - нового функционала обратной связи, запущенного для представителей малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, участие Росреестра в данном механизме "позволит оперативно получать отзывы о проведенных проверках и информацию о нарушениях со стороны сотрудников Росреестра" с целью совершенствования деятельности ведомства в области геодезии и картографии.

Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале "Бизнес-навигатор МСП" информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных при их проведении. Для использования "зеркального реестра" необходимо зарегистрироваться на портале с помощью единой системы идентификации и аутентификации.

Реестр запущен на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина.

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