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Корпорация МСП готова поддержать проекты волгоградских предпринимателей на 1 млрд рублей

Помощь получат Камышинский электрометаллургический завод, Волгоградский метизный завод, "ПК Снежинка" и компания "РосПромЭко"

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Корпорация МСП окажет финансовую поддержку четырем проектам волгоградских предпринимателей с общим объемом инвестиций на 1 млрд рублей, сообщил в пятницу глава Корпорации МСП Александр Браверман по итогам стратегической сессии в Волгограде.

"Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации четырех новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Волгоградской области. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка корпорации. Общий объем инвестиций в проекты может составить более 1 млрд рублей. Проекты предусматривают создание более 180 новых рабочих мест", - сказал Браверман.

Финансовая поддержка будет оказана Камышинскому электрометаллургическому заводу, Волгоградскому метизному заводу, который занимается машиностроением, и "ПК Снежинка", специализирующейся на производстве бумажных средств гигиены и компании "РосПромЭко" для реализации проекта строительства станций по приему жидких отходов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что регион уже реализует ряд проектов с общим объёмом инвестиций около 10 млрд рублей.

"Мы уже реализуем ряд инвестиционных проектов с общим объемом порядка 10 миллиардов рублей. Это очень хороший вклад в экономику Волгоградской области. У нас очень активное бизнес-сообщество. И я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем реализовать ряд совместных [с Корпорацией МСП] проектов, чтобы получить хороший результат", - сказал Бочаров.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесВолгоградская область
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