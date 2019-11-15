Власти Петербурга создадут Центр поддержки экспорта для МСП в начале 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга в феврале 2020 года создаст Центр координации поддержки экспортно ориентированных малых и средних предприятий (МСП) по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщила ТАСС в пятницу председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в рамках пресс-конференции, посвященной проведению Всемирной недели предпринимательства в Петербурге.

"Открытие Центра координации поддержки экспортно ориентированных МСП в структуре проекта "Мой бизнес" запланировано в феврале 2020 года <…> Уже по итогам 2020 года Центру предстоит вывести на экспорт 90 малых и средних предприятий города", - сказала Церетели.

Официальное открытие Центра "Мой бизнес" в Санкт-Петербурге состоится 22 ноября. Платформа Центра будет включать пять структурных подразделений, отвечающих за способствование развитию ремесел, социального предпринимательства, молодежного предпринимательства, сертификации и поддержку экспортно ориентированных МСП. Первые четыре структуры официально начнут работу в день открытия центра.

Общее количество компаний-экспортеров в Санкт-Петербурге в 2018 году увеличилось на 10% к 2017 году до более 5,4 тыс., следует из годового отчета комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

В 2018 году комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка выделил 21,3 млн рублей на поддержку экспортно ориентированных МСП, из них 16 млн рублей освоил Региональный интегрированный центр - Санкт-Петербург, оказывающий комплексную поддержку малым и средним предприятиям в освоении иностранных рынков.

Товарооборот Петербурга

По данным городских властей, Санкт-Петербург занимает второе место по объему экспорта в рейтинге регионов страны по итогам 2018 года (5,8% в общероссийском экспорте). В 2018 году показатель достиг 26,4 млрд долларов, что на 21,1% больше результата 2017 года. В целом товарооборот Санкт-Петербурга в 2018 году вырос на 10,1% сравнению с 2017 годом до 49,1 млрд долларов. Город осуществляет торговлю с 206 странами, из них Нидерланды, Китай и Германия занимают первую тройку по удельному весу в товарообороте - около 37%, или 18,1 млрд долларов.

Всемирная неделя предпринимательства в Санкт-Петербурге направлена на развитие предпринимательской инициативы и обсуждение способов реализации нацпроектов, касающихся развития бизнеса в РФ. Мероприятие состоится 18-22 ноября, запланировано участие представителей около 180 стран.