Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Петербурга создадут Центр поддержки экспорта для МСП в начале 2020 года

По итогам следующего года центру предстоит вывести на экспорт 90 малых и средних предприятий города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга в феврале 2020 года создаст Центр координации поддержки экспортно ориентированных малых и средних предприятий (МСП) по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщила ТАСС в пятницу председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в рамках пресс-конференции, посвященной проведению Всемирной недели предпринимательства в Петербурге.

"Открытие Центра координации поддержки экспортно ориентированных МСП в структуре проекта "Мой бизнес" запланировано в феврале 2020 года <…> Уже по итогам 2020 года Центру предстоит вывести на экспорт 90 малых и средних предприятий города", - сказала Церетели.

Официальное открытие Центра "Мой бизнес" в Санкт-Петербурге состоится 22 ноября. Платформа Центра будет включать пять структурных подразделений, отвечающих за способствование развитию ремесел, социального предпринимательства, молодежного предпринимательства, сертификации и поддержку экспортно ориентированных МСП. Первые четыре структуры официально начнут работу в день открытия центра.

Общее количество компаний-экспортеров в Санкт-Петербурге в 2018 году увеличилось на 10% к 2017 году до более 5,4 тыс., следует из годового отчета комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

В 2018 году комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка выделил 21,3 млн рублей на поддержку экспортно ориентированных МСП, из них 16 млн рублей освоил Региональный интегрированный центр - Санкт-Петербург, оказывающий комплексную поддержку малым и средним предприятиям в освоении иностранных рынков.

Товарооборот Петербурга

По данным городских властей, Санкт-Петербург занимает второе место по объему экспорта в рейтинге регионов страны по итогам 2018 года (5,8% в общероссийском экспорте). В 2018 году показатель достиг 26,4 млрд долларов, что на 21,1% больше результата 2017 года. В целом товарооборот Санкт-Петербурга в 2018 году вырос на 10,1% сравнению с 2017 годом до 49,1 млрд долларов. Город осуществляет торговлю с 206 странами, из них Нидерланды, Китай и Германия занимают первую тройку по удельному весу в товарообороте - около 37%, или 18,1 млрд долларов.

Всемирная неделя предпринимательства в Санкт-Петербурге направлена на развитие предпринимательской инициативы и обсуждение способов реализации нацпроектов, касающихся развития бизнеса в РФ. Мероприятие состоится 18-22 ноября, запланировано участие представителей около 180 стран.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Корпорация МСП готова поддержать проекты волгоградских предпринимателей на 1 млрд рублей
Помощь получат Камышинский электрометаллургический завод, Волгоградский метизный завод, "ПК Снежинка" и компания "РосПромЭко"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС