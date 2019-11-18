Минэкономразвития ждет предложений бизнесменов о мерах поддержки МСП до начала декабря

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ объявило о сборе предложений по новым мерам поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Инициативы можно направлять до 1 декабря, сообщил в понедельник департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства министерства.

"Если вашему бизнесу не достаточно существующих мер господдержки и вы знаете, в каком направлении их расширить, если у вас есть идеи, как снизить издержки, или готовые инструменты по стимулированию бизнеса, если вам не хватает механизмов, востребованных именно в вашей сфере бизнеса, у вас есть инициативы, которые придадут новый импульс развитию малого бизнеса, есть идеи по снижению количества проверок, оказанию помощи в конкуренции с крупным бизнесом, защите от блокировки банковских счетов, ужесточению ответственности заказчиков за неоплаченные госконтракты и любые другие - направляйте свои предложения в адрес министерства", - говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

В декабре в министерстве пройдут общественные обсуждения поступивших предложений, лучшие из них планируется реализовать в рамках нацпроекта, отмечают в департаменте.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства. На финансирование региональных проектов в сфере поддержки МСП республике выделено более 140 млн рублей, в сфере малого и среднего бизнеса заняты 48 тыс. человек.