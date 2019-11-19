Женщины-предприниматели в России начали чаще получать дополнительное образование

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россиянки, занятые в предпринимательской сфере, начали чаще получать новые навыки и компетенции. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, проведенном по инициативе банка "Открытие", "Опоры России", Минэкономразвития и Совета Федерации.

В ходе исследования была опрошена 1 тыс. действующих и потенциальных женщин-бизнесменов. Результаты опубликованы в Международный день женского предпринимательства, который под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается во всем мире 19 ноября.

"Половина опрошенных женщин-предпринимателей (50%) получали дополнительное бизнес-образование за последние шесть месяцев. Наиболее востребованные форматы - онлайн-обучение и самостоятельное образование", - отмечается в сообщении. При этом, по данным предыдущего исследования, интерес к повышению уровня знаний и компетенций высказывали 45% респондентов.

Женщины-предприниматели, согласно опросу, отмечают готовность к цифровой трансформации, активно используя дистанционные каналы продаж, а также социальные сети в продвижении своего бизнеса. При этом исследование выявило недостаточность их внимания к интеграции в бизнес цифровых технологий и кибербезопасности.

В целом, Индекс женской предпринимательской активности сохранился на прежнем уровне (69,4 п.п.). С начала проведения исследований в 2015 году он поднялся на 13,4 п.п., и этот показатель не меняется уже два года подряд.

Мнения экспертов

"Данные опроса демонстрируют растущий интерес женщин-предпринимателей к повышению уровня знаний и компетенций. Этот рост во многом стал возможен благодаря работе комитета "Опоры России" по женскому предпринимательству, совместным образовательным программам с Корпорацией МСП, Минэкономразвития, Советом Федерации", - прокомментировал результаты исследования журналистам глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

Генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отметила, что один из ключевых барьеров, из-за которых женщины не идут в бизнес или не готовы его масштабировать, - это как раз нехватка соответствующих знаний и навыков.

"Сегодня мы наблюдаем появление новых адресных образовательных программ, в том числе для женщин в декрете, с маленькими детьми. Эти программы носят как дистанционный, так и очный характер. Эту работу нужно продолжать, подключая широкий круг источников информирования о таких образовательных возможностях", - сказала она.

По ее мнению, программы мотивируют "сделать первый шаг и попробовать себя в роли предпринимателя, а для тех, кто уже в бизнесе, служат стимулом выходить на другие рынки, расширять ассортимент и логистику".

"Наша задача и впредь обеспечивать для женщин необходимые условия воплощения в жизнь их бизнес-идеи, используя как уже сложившийся опыт, так и новые механизмы, отвечающие современным условиям и вызовам", - добавила зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова.