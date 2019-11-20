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Кассовое исполнение нацпроекта по поддержке МСП в 2019 году приближается к 70%

Лидерами кассового исполнения по данному показателю являются Иркутская область, Ненецкий автономный округ и Ленинградская область

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Кассовое исполнение реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2019 году приближается к 70%, сообщил в среду заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин.

"Что касается кассового исполнения из общего объема средств, которые сегодня направлены на реализацию нацпроекта в 2019 году, по нашим оценкам, оно приближается к 70%", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации, посвященном ходу реализации нацпроекта.

Живулин уточнил, что из этого объема значительную часть средств составляют субсидии регионам. "Несмотря на то, что у нас есть ряд регионов, в которых кассовое исполнение сегодня не самое высокое, откровенно провальных или отставших бесповоротно субъектов у нас нет", - подчеркнул замминистра. Он уточнил, что в 14 регионах России на 1 ноября 2019 года кассовое исполнение составляет менее 50%. При этом он привел данные, согласно которым лидерами (более 96% кассового исполнения - прим. ТАСС) по данному показателю являются Иркутская область, Ненецкий автономный округ и Ленинградская область.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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