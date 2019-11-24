АНАДЫРЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Чукотские предприниматели получили в текущем году льготных кредитов на 330 млн рублей, это почти в пять раз больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник управления инвестиций и предпринимательства Чукотского автономного округа Лилия Шадрина.

"В настоящий момент чукотские предприниматели оформили 11 льготных кредитов под 8,5% годовых на сумму 330 млн рублей <...> В 2018 году у нас был выдан всего один подобный кредит на 75 млн рублей, предприниматель брал средства на строительство теплицы по выращиванию свежей зелени и огурцов в Анадыре", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что большая часть субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), взявших льготные кредиты в этом году, направили их на обеспечение северного завоза. Северный завоз - это обеспечиваемые государством поставки основных товаров (в первую очередь, продовольствия и топлива) в районы Крайнего Севера. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

"Чукотка очень сильно зависит от северного завоза, все продукты нам завозятся на год, до следующей навигации. То есть объемы завоза колоссальные, для этого предприниматели берут большие кредиты. При этом расплачиваться за товар им приходится сразу, в течение всего года они им торгуют и возвращают прибыль лишь к концу года, то есть оборачиваемость средств у них очень долгая, риски высокие. Как раз для них и были разработаны такие меры поддержки, как компенсация кредитных ставок", - объяснила Шадрина.

Кроме того, льготные средства в этом году выделялись на поддержку крупных проектов, которые власти округа относят к числу социально значимых, способных обеспечить продовольственную безопасность отдельных районов округа. В городе Певеке, к примеру, предпринимателем была открыта первая на Чукотке частная птицефабрика.

"Предприниматель получил первый в округе льготный кредит под 8,5% годовых. Он уже отремонтировал помещение, завез комбикорм в период навигации, самолетом были завезены куры. И уже в ближайшее время у него должен начаться выпуск первой партии продукции. Предполагается, что продукция птицефабрики должна полностью обеспечить свежим яйцом жителей Певека, включая детсады", - сказала Шадрина.

Число субъектов МСП не меняется

В настоящий момент в регионе зарегистрировано почти 1,37 тыс. субъектов МСП. По сравнению с прошлым годом этот показатель практически не изменился. При этом в текущем году почти на 10% увеличилось число занятых в секторе МСП - с 4,1 тыс. человек до 4,4 тыс. человек. Всего на территории Чукотского АО проживает менее 50 тыс. человек.