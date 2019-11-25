{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспатент: приоритетный доступ к закупкам должен получить малый бизнес, имеющий патенты

Также глава Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что меры по стимулированию оформления прав на объекты интеллектуальной собственности субъектами МСП должны стать частью национальной стратегии по развитию сферы интеллектуальной собственности

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Роспатент выступает за приоритетный доступ к закупкам государственных компаний для малого и среднего бизнеса, обладающего интеллектуальными правами, сообщил в понедельник ТАСС глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Целесообразно обеспечить приоритетный доступ малых и средних предприятий, обладающих интеллектуальными правами - прежде всего, патентов на изобретения - к закупкам госкомпаний, а также реализацию сервиса взаимодействия малых предприятий и патентоведов на условиях безвозмездного оказания услуг", - сказал он.

Ивлиев считает, что меры по стимулированию оформления прав на объекты интеллектуальной собственности субъектами малого и среднего бизнеса должны обязательно стать частью национальной стратегии по развитию сферы интеллектуальной собственности, как, например, в Китае, Японии, Чехии, других странах.

"Возможно, повторюсь, но малый бизнес необходимо поддерживать всеми средствами, начиная от прямых налоговых льгот, заканчивая развитием образования и кадрового обеспечения, повышения культуры использования прав на интеллектуальную собственность. Особенно это важно для малых инновационных предприятий, создаваемых при вузах, научных и исследовательских центрах, которые являются важным звеном трансфера технологий из науки в бизнес, то есть из прикладных научных исследований в реальное повышение качества жизни, реальное производство", - убежден он.

Глава Роспатента рассказал, что сегодня экспертиза заявок на товарный знак проводится ровно полгода, на изобретение - чуть менее, чем за шесть месяцев, на регистрацию программы для ЭВМ - за срок около двух недель. "По последнему пункту мы вообще движемся к онлайн оформлению, время будет уходить только на проверку и отображение факта регистрации в соответствующем реестре", - уточнил он.

По его данным, если в 2016 году субъекты малого и среднего бизнеса подали 2292 заявки на регистрацию изобретений, то в 2018 этот показатель вырос до 2982; с 1900 до 2258 выросло число заявок на регистрацию полезных моделей. Количество выданных предприятиям малого и среднего бизнеса патентов на изобретения за тот же период выросло почти в три раза - до 2499, а на полезные модели примерно в 1,6 раза - до 2076.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Роспатент: гарантийные фонды должны участвовать в кредитовании бизнеса под залог ИС
По словам главы ведомства Григория Ивлиева, банки будут кредитовать под гарантии, выдаваемые гарантирующими организациями, принимая на себя часть первичных рисков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС