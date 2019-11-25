Роспатент: приоритетный доступ к закупкам должен получить малый бизнес, имеющий патенты

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Роспатент выступает за приоритетный доступ к закупкам государственных компаний для малого и среднего бизнеса, обладающего интеллектуальными правами, сообщил в понедельник ТАСС глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Целесообразно обеспечить приоритетный доступ малых и средних предприятий, обладающих интеллектуальными правами - прежде всего, патентов на изобретения - к закупкам госкомпаний, а также реализацию сервиса взаимодействия малых предприятий и патентоведов на условиях безвозмездного оказания услуг", - сказал он.

Ивлиев считает, что меры по стимулированию оформления прав на объекты интеллектуальной собственности субъектами малого и среднего бизнеса должны обязательно стать частью национальной стратегии по развитию сферы интеллектуальной собственности, как, например, в Китае, Японии, Чехии, других странах.

"Возможно, повторюсь, но малый бизнес необходимо поддерживать всеми средствами, начиная от прямых налоговых льгот, заканчивая развитием образования и кадрового обеспечения, повышения культуры использования прав на интеллектуальную собственность. Особенно это важно для малых инновационных предприятий, создаваемых при вузах, научных и исследовательских центрах, которые являются важным звеном трансфера технологий из науки в бизнес, то есть из прикладных научных исследований в реальное повышение качества жизни, реальное производство", - убежден он.

Глава Роспатента рассказал, что сегодня экспертиза заявок на товарный знак проводится ровно полгода, на изобретение - чуть менее, чем за шесть месяцев, на регистрацию программы для ЭВМ - за срок около двух недель. "По последнему пункту мы вообще движемся к онлайн оформлению, время будет уходить только на проверку и отображение факта регистрации в соответствующем реестре", - уточнил он.

По его данным, если в 2016 году субъекты малого и среднего бизнеса подали 2292 заявки на регистрацию изобретений, то в 2018 этот показатель вырос до 2982; с 1900 до 2258 выросло число заявок на регистрацию полезных моделей. Количество выданных предприятиям малого и среднего бизнеса патентов на изобретения за тот же период выросло почти в три раза - до 2499, а на полезные модели примерно в 1,6 раза - до 2076.