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Как создать одежду с "русским характером"

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Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
Варвара в детстве увлеклась народным творчеством и уже в 13 лет сшила свой первый сарафан и рубашку. Она поняла, что что тема русского традиционного костюма станет центральной в ее жизни, поэтому и учебу связала с этим направлением став менеджером этнокультурных проектов.
 
В 2006 году в Москве она открыла домашнее ателье народной одежды, создала дизайнерскую марку "Varvara Zenina" и стала придумывать современную одежду, используя народный крой и принты. 
 
Бум интереса к вещам, которые говорят о русской идентичности, возник в 2014 году после объявления в России курса на импортозамещение. Она решила не отставать от тенденции, поэтому собрала команду из мастеров швейного дела и создала партию косовороток - рубах с боковым, а не серединным разрезом - пяти расцветок. И представила их на фестивале фольклора в Томске.
 
Это спровоцировал рост объема заказов, потому дизайнер решила отдать пошив под аутсорсинг. Так, с нескольких десятков она увеличила производство до 2 тысяч косовороток ежегодно. Спустя два года, в 2016 году, она расширила ассортиментную линейку, дополнив ее изделиями из русского шерстяного и полушерстяного трикотажа, что совпало с мировыми модными трендами: этническим мотивами и крупной жаккардовым рисунком. 
 
В конце 2018 года возникли проблемы с производством, отданном на аутсорсинг - было очень много брака, а контролировать процесс оказалось сложно. Решить проблему помогла организация собственного производства. На портале "Бизнес-навигатор МСП" она нашла помещение в одном из недействующих цехов "Электрозавода" в Москве и арендовала его. Кроме того, дизайнер наняла на постоянную работу семь мастеров по пошиву одежды, а также команду из трех человек для продвижения бренда. Новая схема производства помогла воплотить в жизнь многие дизайнерские решения, ведь теперь все изделия изготавливались на ее глазах. 
 
В частности, клиентам стало доступно много разной одежды, как в магазинах. Появилась также возможность заказать что-то по индивидуальным меркам. Цена изделий была установлена в пределе от 4 до 6 тысяч рублей. 
 
В планах Варвары в ближайшие два года расширить производство и перейти порог микробизнеса, став малым предприятием. Сейчас ее оборот составляет несколько десятков миллионов рублей. 
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