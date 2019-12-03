Москва откроет доступ для представителей МСП к торгам по аренде земли по льготной ставке

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы откроют доступ для представителей малого и среднего бизнеса к торгам по аренде земли у города по льготным ставкам, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Москва уже имеет опыт реализации объектов из имущественной казны по специальным ценам через открытые торги. Ранее по льготной ставке для средних и малых предпринимателей через городские аукционы победители могли арендовать только коммерческие помещения. Именно такие торги остаются одними из наиболее высококонкурентных: в 686 аукционах с начала этого года участвовали свыше 4,6 тыс. предпринимателей. Теперь эту практику было решено распространить на земельные участки", - сказал он.

Ефимов напомнил, что летом прошлого года в силу вступил федеральный закон, направленный на расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев добавил, что на первые аукционы будут выставлены сразу четыре земельных участка для малого и среднего бизнеса. "Они отличаются по своему назначению и площади, по местоположению. Так, участникам городских аукционов будет предложено открыть торговый объект в Новомосковском административном округе, придорожный сервис на севере Москвы, а также автозаправки на юге и юго-востоке столицы", - сообщил руководитель департамента.

Он отметил, что, так как это кардинально новый формат торгов, большое внимание уделяется информированию потенциальных арендаторов городской земли. "На роуд-шоу представители органов исполнительной власти, общественных организаций и крупнейших консалтинговых компаний обсудят условия участия малого бизнеса в таких аукционах, а также ликвидность будущих объектов", - уточнил Дегтев. Роуд-шоу "Земля для роста: право за малым бизнесом" состоится 11 декабря, добавил он.