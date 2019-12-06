Дневник предпринимателя: "от рыбы до собачки" или как заработать на отеле для животных

Бизнес из проблемы

Все по-разному приходят к своему бизнесу – кто-то через хобби, кто-то благодаря опыту прошлой работы или даже на спор. Я считаю идеальной историей, когда бизнес приходит из повседневных проблем, решения которым нет или это очень хлопотно и затратно. В моем случае пазл сложился три раза – я с детства мечтала стать ветеринарным врачом, очень любила и люблю животных и для меня вечной головной болью было с кем оставить любимого лабрадора во время отпусков и командировок. В 2017 году я подустала от работы в большой корпоративной структуре – хотелось чего-то пусть даже небольшого, но своего. А тут еще подруга подначивала, напоминая о давней мечте работать с животными. Я сопоставила одно к одному и решилась, в том же году открыв первый отель за 45 дней. Мир предпринимательства – это совершенно другая реальность. Но мне она пришлась по душе. Я поняла, что нахожусь в своей стихии еще и благодаря возможности полностью самостоятельно принимать все управленческие решения.

Сам или сами

Я изначально понимала, что бизнесом хочу владеть единолично – самостоятельно нести ответственность за ошибки и радоваться успехам. Объясню, почему мне так удобно. Во-первых, с партнером так или иначе будут разногласия или споры, естественно, не факт, что ты, как второй сооснователь в этом споре выиграешь. Во-вторых, всегда будет риск того, что на каком-то этапе становления бизнеса дороги могут кардинально разойтись и бизнес придется делить. Поэтому для себя я все взвесила и поняла, что мне комфортнее быть в статусе единственного основателя. Рекомендую каждому этот вопрос прояснить для себя до запуска своего дела. Тоже самое касается и стартового капитала.

Первые деньги на дело – всегда свои

На мой взгляд, стартовый капитал должен полностью состоять из своих денег. В случае неудачи не так страшно попробовать еще раз, учесть ошибки и так далее, это лучше, чем отдавать кредит и быстро искать для этого наемную работу. Бизнес – это всегда куча факторов, начиная от экономической составляющей в стране и заканчивая неудачной локацией. У меня был большой бонус с прошлой работы, что помогло быстро сделать ремонт в первом зооотеле в Москве недалеко от станции метро "Марксистская" и запуститься в рекордно короткие сроки – я вложила свыше 3 млн рублей.

Ошибки – это опыт, за который платит каждый

Начальный капитал, быстрый старт, конечно, не спасли меня от ошибок. Это и есть тот опыт, за который платит каждый предприниматель. Но зато полученные навыки отлично продаются, например, за счет запуска своей франшизы. Что касается моих оплошностей - я сначала сделала в отеле только двухуровневые люксовые номера для животных – они стоили в два раза дороже - 900 рублей в сутки. Потом я пришла к пониманию, что не каждый из владельцев домашних питомцев готов столько выложить – многим не нужны двухэтажные номера, а вот 400 рублей в сутки за "один этаж" для многих приемлемый ценник. При запуске второго отеля я уже это учла. Помимо этого, у меня были сложности с подрядчиками. Так, с оборудованием самих номеров мы очень сильно промахнулись – были нарушены многие нормы при возведении. Поняли только после сдачи объекта, так как профильного опыта не было – пришлось судиться. Зато потом мы предусмотрели и экспертизу, и новые условия по договору, и штрафные санкции. Сегодня таких проблем нет, а многие партнеры остались со мной еще с самого первого отеля. Есть в этом и доля везения.

Зачем платить, если можно бесплатно

У меня есть железное правило - если можно за что-то не платить, я не плачу. Это касается абсолютно всего. Так, например, большая часть публикаций обо мне бесплатные. Многие узнали о моем бизнесе из нашумевшего ролика в Comedy Club, где я рассказывала ведущим Павлу Воле и Гарику Харламову о свадьбах котов. Получилось спонтанно и весело. Я за это не заплатила ни копейки. Через это видео меня нашли многие медиа, которые также без денег рассказали обо мне своим читателям и подписчикам.

Сопутствующие услуги

Сегодня мы представлены более чем в 18 городах России и планируем расширяться. Такой быстрый рост за два года повлиял и на развитие сопутствующих услуг. Любому человеку, в особенности, клиенту всегда удобно получать несколько услуг в одном месте. Нужно всегда об этом помнить. Так, в моем случае еще и много запросов было. Поэтому мы занялись стрижкой питомцев и даже маникюром, а также продажей дополнительных товаров - от лотков до игрушек. Сегодня у нас можно оставить любого питомца, начиная от рыбки, енота, хорька и заканчивая самыми немыслимыми породами собак – хоть большие, хоть маленькие. В довесок мы еще организуем самые настоящие свадьбы для котов. Многим это кажется несерьезным, но есть очень много владельцев, которые хотят такую услугу и подходят к ней со всей серьезностью. Недавно мы делали свадьбу, как у телеведущей Ксении Собчак, даже торт в таком же стиле. Стали бы мы изначально делать бизнес на таких свадьбах? Однозначно нет и не пошло бы. Но как сопутствующая услуга - просто идеально. И в каждой сфере бизнеса, я просто уверена, всегда найдется сопутствующая услуга, как фишка всего твоего бизнеса.