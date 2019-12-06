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Дневник предпринимателя: "от рыбы до собачки" или как заработать на отеле для животных

Владелица сети зоогостиниц Маргарита Никитина рассказала ТАСС, как начала бизнес, задумавшись о создании "самого комфортного дома на время" для пушистых друзей
Описание
© ТАСС

Бизнес из проблемы

Все по-разному приходят к своему бизнесу – кто-то через хобби, кто-то благодаря опыту прошлой работы или даже на спор. Я считаю идеальной историей, когда бизнес приходит из повседневных проблем, решения которым нет или это очень хлопотно и затратно. В моем случае пазл сложился три раза – я с детства мечтала стать ветеринарным врачом, очень любила и люблю животных и для меня вечной головной болью было с кем оставить любимого лабрадора во время отпусков и командировок. В 2017 году я подустала от работы в большой корпоративной структуре – хотелось чего-то пусть даже небольшого, но своего. А тут еще подруга подначивала, напоминая о давней мечте работать с животными. Я сопоставила одно к одному и решилась, в том же году открыв первый отель за 45 дней. Мир предпринимательства – это совершенно другая реальность. Но мне она пришлась по душе. Я поняла, что нахожусь в своей стихии еще и благодаря возможности полностью самостоятельно принимать все управленческие решения.

Сам или сами

Я изначально понимала, что бизнесом хочу владеть единолично – самостоятельно нести ответственность за ошибки и радоваться успехам. Объясню, почему мне так удобно. Во-первых, с партнером так или иначе будут разногласия или споры, естественно, не факт, что ты, как второй сооснователь в этом споре выиграешь. Во-вторых, всегда будет риск того, что на каком-то этапе становления бизнеса дороги могут кардинально разойтись и бизнес придется делить. Поэтому для себя я все взвесила и поняла, что мне комфортнее быть в статусе единственного основателя. Рекомендую каждому этот вопрос прояснить для себя до запуска своего дела. Тоже самое касается и стартового капитала.

Первые деньги на дело – всегда свои

На мой взгляд, стартовый капитал должен полностью состоять из своих денег. В случае неудачи не так страшно попробовать еще раз, учесть ошибки и так далее, это лучше, чем отдавать кредит и быстро искать для этого наемную работу. Бизнес – это всегда куча факторов, начиная от экономической составляющей в стране и заканчивая неудачной локацией. У меня был большой бонус с прошлой работы, что помогло быстро сделать ремонт в первом зооотеле в Москве недалеко от станции метро "Марксистская" и запуститься в рекордно короткие сроки – я вложила свыше 3 млн рублей.

Ошибки – это опыт, за который платит каждый

Начальный капитал, быстрый старт, конечно, не спасли меня от ошибок. Это и есть тот опыт, за который платит каждый предприниматель. Но зато полученные навыки отлично продаются, например, за счет запуска своей франшизы. Что касается моих оплошностей - я сначала сделала в отеле только двухуровневые люксовые номера для животных – они стоили в два раза дороже - 900 рублей в сутки. Потом я пришла к пониманию, что не каждый из владельцев домашних питомцев готов столько выложить – многим не нужны двухэтажные номера, а вот 400 рублей в сутки за "один этаж" для многих приемлемый ценник. При запуске второго отеля я уже это учла. Помимо этого, у меня были сложности с подрядчиками. Так, с оборудованием самих номеров мы очень сильно промахнулись – были нарушены многие нормы при возведении. Поняли только после сдачи объекта, так как профильного опыта не было – пришлось судиться. Зато потом мы предусмотрели и экспертизу, и новые условия по договору, и штрафные санкции. Сегодня таких проблем нет, а многие партнеры остались со мной еще с самого первого отеля. Есть в этом и доля везения.

 

Зачем платить, если можно бесплатно

У меня есть железное правило - если можно за что-то не платить, я не плачу. Это касается абсолютно всего. Так, например, большая часть публикаций обо мне бесплатные. Многие узнали о моем бизнесе из нашумевшего ролика в Comedy Club, где я рассказывала ведущим Павлу Воле и Гарику Харламову о свадьбах котов. Получилось спонтанно и весело. Я за это не заплатила ни копейки. Через это видео меня нашли многие медиа, которые также без денег рассказали обо мне своим читателям и подписчикам.

Сопутствующие услуги

Сегодня мы представлены более чем в 18 городах России и планируем расширяться. Такой быстрый рост за два года повлиял и на развитие сопутствующих услуг. Любому человеку, в особенности, клиенту всегда удобно получать несколько услуг в одном месте. Нужно всегда об этом помнить. Так, в моем случае еще и много запросов было. Поэтому мы занялись стрижкой питомцев и даже маникюром, а также продажей дополнительных товаров - от лотков до игрушек. Сегодня у нас можно оставить любого питомца, начиная от рыбки, енота, хорька и заканчивая самыми немыслимыми породами собак – хоть большие, хоть маленькие. В довесок мы еще организуем самые настоящие свадьбы для котов. Многим это кажется несерьезным, но есть очень много владельцев, которые хотят такую услугу и подходят к ней со всей серьезностью. Недавно мы делали свадьбу, как у телеведущей Ксении Собчак, даже торт в таком же стиле. Стали бы мы изначально делать бизнес на таких свадьбах? Однозначно нет и не пошло бы. Но как сопутствующая услуга - просто идеально. И в каждой сфере бизнеса, я просто уверена, всегда найдется сопутствующая услуга, как фишка всего твоего бизнеса.

Дневник предпринимателя
© ТАСС

Запросы есть – надо делать!

Также получилось и с запуском франшизы. На нее поступало очень много запросов, в том числе и со стороны прямых клиентов. Сначала я боялась – хотелось, чтобы все работало идеально, а вдруг не получится. Но потом поняла, что отладка бизнеса по франшизе, в особенности, в другом городе – это вопрос не одного дня. И надо просто иметь гибкую концепцию с возможностью адаптироваться под другие регионы. Кроме того, я понимала, что все запросы – это запросы людей, которые могут стать конкурентами. И стала делать. Еще мне помогает Бизнес-навигатор МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.). Я его использую, чтобы бесплатно посмотреть коммерческие и государственные помещения для своих гостиниц, заодно там можно просчитать потенциальный клиентский трафик и посмотреть наличие конкурентов, что очень удобно и можно не платить. Повторюсь, если можно бесплатно, зачем платить?

Потребительский терроризм

Если твой бизнес – это сервис или услуги, то своего рода потребительский терроризм будет всегда и это надо принять. Есть ситуации, когда клиент объективно не прав. Как правило, это субъективная оценка, например, приходишь в ресторан, а мороженое какое-то не такое. Не нравится и все. Субъективная оценка есть, а объективной нет. Поэтому, если у нас есть претензии в стиле, а "у нашего кота глаза грустные", мы стараемся вежливо выводить клиента на конкретику. Кроме того, всегда есть камеры, по которым можно посмотреть, как обращались с твоим питомцем. Репутация в нашей сфере — значит очень многое, как следствие, у нас максимально прозрачные отношения с клиентами – видео, отчеты, дневники питания.

Лапками вверх и на экспорт

Сегодня у меня полностью отработана франшиза по России. С 2018 года к нам начали поступать заявки из-за рубежа. Так, мы открылись в Казахстане. Но все, что касается стран ЕС, Азии, то тут надо очень вдумчиво подходить к процессу завоевания своего потребителя. Во-первых, обязательно зарегистрировать товарный знак – чем больше стран, тем лучше. Во-вторых, при открытии представительства лучше брать на работу только резидентов, в противном случае все выльется в очень большие налоги по зарплате – во многих странах это от 50%. Ни одна бизнес-модель, ориентированная на экспорт, такого не выдержит. В-третьих, среди резидентов лучше искать русских. Такая вот ментальность. Нам проще договориться со своими же. В-четвертых, необходимо определить реальную стоимость своей франшизы в той же Европе, как правило, она должна быть существенно выше. Мы, например, на одной из выставок сначала поставили цену в €20 тыс. и на нас смотрели, как на обманщиков, так как цен ниже €75 тыс. не было ни у кого. Кроме того, есть и другие особенности. Если в России можно продавать франшизу удаленно, то в той же Испании или Франции надо встретиться лично по пять-семь раз. Поэтому сегодня у нас там работают продажники. Но мы не унываем. Уверена, что в скором времени все получится – лапками вверх и на экспорт!

Устал? Нет, не слышал.

Как и любого предприниматели, меня часто одолевает усталость и не хочу "вот это все". Я раньше думала, что свой бизнес – это намного проще, чем управлять сетью магазинов на прошлом месте работы. Оказалось, нет – все намного сложнее. Персонал может не выйти в праздники, и твои знакомые задорно отмечают Новый год, а ты с котами в зоогостинице. Однако есть одно большое но. Этот бизнес создавался, как идейный и самое главное – долгосрочный. Тот, что останется надолго и будет решать вопросы общества. А что может более важным, когда ты в командировке, но знаешь, что твой пушистый друг в хороших руках. И ты в любой момент можешь увидеть его по видео и посмотреть, как за ним ухаживают. Для меня бизнес – это история решения маленьких проблем, и только во вторую очередь — это про деньги.

 

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