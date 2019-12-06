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В Самарской области открылся второй центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес"

До конца 2022 года в регионе планируется создать 10 подобных центров

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Второй центр "Мой бизнес" открылся в городе Отрадном Самарской области. В режиме "одного окна" предприниматели региона смогут получить консультации по вопросам ведения бизнеса, финансовой поддержки, помощи в выводе продукции на экспорт и другим, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Среднее количество таких центров в субъектах России - два-три. До конца года мы намерены открыть в общей сложности четыре центра "Мой бизнес", а до конца 2022 года их будет 10", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Центр создан по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На одной площадке объединены несколько институтов развития бизнеса: центры поддержки предпринимательства, поддержки экспорта и кластерного развития. Здесь предприниматели могут получить консультации специалистов Федеральной службы судебных приставов, Росимущества, Роспотребнадзора, Ространснадзора, Ростехнадзора, Федеральной налоговой службы, регионального представительства Фонда содействия инновациям. В центре внедрена система управления очередью, есть переговорная комната и конференц-зал для лекций, семинаров, тренингов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияСамарская область
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