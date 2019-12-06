На форуме в Самаре бизнесмены поделились со студентами секретами успеха

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Студенческий форум "Мой бизнес - моя взлетная полоса" прошел в пятницу в Самаре, секретами ведения бизнеса поделились с учащимися вузов и колледжей успешные предприниматели, работающие в различных отраслях. Об этом сообщило министерство экономического развития и инвестиций региона, при поддержке которого прошел форум.

"В Самаре 6 декабря при поддержке регионального министерства экономического развития и инвестиций прошел студенческий форум "Мой бизнес - моя взлетная полоса". Основатель сети детских развивающих студий "Вундеркинд" Наталья Виханова рассказала о нюансах ведения бизнеса и поделилась своими секретами успеха, а соучредитель сети спа-салонов "Твой Тай" Максим Суранов научил молодых людей, как превратить мечту в успешный бизнес-проект", - говорится в сообщении.

Также перед студентами выступили основатель сети кулинарий "Белый фартук" Андрей Сажнев, рассказавший, как составить бизнес-стратегию, и владелец "Логопед центра" Галина Лазарева, которая поделилась опытом, как вырасти от специалиста до основателя бизнеса с использованием господдержки.

Такой же форум прошел несколько дней назад в другом городе Самарской области - Тольятти. "В обоих мероприятиях приняли участие более тысячи студентов колледжей и вузов региона", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в Самарской области особое внимание уделяют развитию малого и среднего бизнеса и улучшению инвестиционного климата в целом. "Как ранее отмечал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, одна из задач региона в рамках реализации нацпроекта - это увеличение численности занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), включая индивидуальный бизнес, до 535 тыс. человек к 2024 году. По данным единого реестра СМСП, в 2019 году этот показатель уже достиг 450 тыс.", - сообщили в фонде.