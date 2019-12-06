{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На форуме в Самаре бизнесмены поделились со студентами секретами успеха

В мероприятиях форума приняли участие более тысячи учащихся колледжей и вузов региона

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Студенческий форум "Мой бизнес - моя взлетная полоса" прошел в пятницу в Самаре, секретами ведения бизнеса поделились с учащимися вузов и колледжей успешные предприниматели, работающие в различных отраслях. Об этом сообщило министерство экономического развития и инвестиций региона, при поддержке которого прошел форум.

"В Самаре 6 декабря при поддержке регионального министерства экономического развития и инвестиций прошел студенческий форум "Мой бизнес - моя взлетная полоса". Основатель сети детских развивающих студий "Вундеркинд" Наталья Виханова рассказала о нюансах ведения бизнеса и поделилась своими секретами успеха, а соучредитель сети спа-салонов "Твой Тай" Максим Суранов научил молодых людей, как превратить мечту в успешный бизнес-проект", - говорится в сообщении.

Также перед студентами выступили основатель сети кулинарий "Белый фартук" Андрей Сажнев, рассказавший, как составить бизнес-стратегию, и владелец "Логопед центра" Галина Лазарева, которая поделилась опытом, как вырасти от специалиста до основателя бизнеса с использованием господдержки.

Такой же форум прошел несколько дней назад в другом городе Самарской области - Тольятти. "В обоих мероприятиях приняли участие более тысячи студентов колледжей и вузов региона", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в Самарской области особое внимание уделяют развитию малого и среднего бизнеса и улучшению инвестиционного климата в целом. "Как ранее отмечал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, одна из задач региона в рамках реализации нацпроекта - это увеличение численности занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), включая индивидуальный бизнес, до 535 тыс. человек к 2024 году. По данным единого реестра СМСП, в 2019 году этот показатель уже достиг 450 тыс.", - сообщили в фонде.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
В Самарской области открылся второй центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес"
До конца 2022 года в регионе планируется создать 10 подобных центров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС