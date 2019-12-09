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Самарская область увеличит налоговые отчисления МСП в муниципальные бюджеты в 2020 году

По словам главы регионального министерства экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова, в 2019 году областной бюджет получил от субъектов малого и среднего предпринимательства на 13% больше налоговых отчислений

САМАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области в 2020 году увеличат долю налоговых отчислений предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), поступающих в муниципальные бюджеты, сообщила в понедельник пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на его главу Дмитрия Богданова.

"По решению губернатора с 2020 года в два раза увеличиваем долю отчислений от упрощенной системы налогообложения в муниципальный бюджет, муниципалитет будет получать больше денег от налогов, которые выплачивает малый бизнес на территории", - сказал Богданов, слова которого приводит пресс-служба.

Министр пояснил, что областной бюджет в текущем году получил от субъектов малого и среднего предпринимательства на 13% больше налоговых отчислений, и за счет этих средств у властей имеется возможность благоустраивать территории, инициировать новые проекты и оказывать дополнительные меры поддержки самим предпринимателям.

В целом, говоря о состоянии сектора малого и среднего бизнеса в регионе, Богданов отметил положительную динамику роста количества таких предприятий приблизительно на 1 тыс. единиц. "Мы единственный регион в Приволжском федеральном округе, который выполнил целевое значение по количеству занятых субъектов предпринимательской деятельности", - подчеркнул министр.

Теги
РоссияСамарская область
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